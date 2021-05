Bryant v Síni slávy. Dojemný proslov vdovy s odlehčením a Jordan na pódiu

Uvedení Kobeho Bryanta do Síně slávy • ČTK

Na slavnostní ceremoniál se kvůli pandemii koronaviru čekalo mnoho měsíců, od dnešního rána už ale legendární basketbalista Kobe Bryant oficiálně patří do Síně slávy. Tragicky zesnulou bývalou hvězdu Los Angeles Lakers tam symbolicky uvedla jedna z největších ikon NBA Michael Jordan, Bryantův velký vzor. Dojemnou řeč pronesla manželka Vanessa.

Loni se na konci ledna basketbalový svět zastavil. Tragická havárie helikoptéry, na jejíž palubě se nacházel Kobe Bryant , jeho třináctiletá dcera a dalších sedmi lidí, zasáhla srdce nejen fanoušků Los Angeles Lakers. V jednačtyřiceti letech odešla ikona nejslavnější basketbalové ligy. Oficiální uvedení do Síně slávy proběhlo během uplynulé noci.

Bryant, kterého do Síně slávy uvedl jeho idol z mládí Michael Jordan, vyhrál v dresu Lakers pětkrát NBA. Osmnáctkrát byl nominován do Utkání hvězd a v roce 2008 byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže.

Tenhle ceremoniál byl jiný než dřív. V hledišti nebylo tak těsno, ve vzduchu se ovšem vznášela výjimečná atmosféra. I další noví členové elitního basketbalového klubu Tim Duncan, Kevin Garnett nebo Tamika Catchingsová mysleli na Kobeho Bryanta.

Uvedení pětinásobného vítěze NBA proběhlo 16 měsíců po tragické smrti.

Vdova po basketbalové ikoně Vanessa Bryantová se ujala složitého úkolu, pronesla řeč. Pokusila se všem za Kobeho poděkovat: „Kdyby tu dnes večer můj manžel byl, měl by dlouhý seznam lidí, kterým by poděkoval. Rodina, přátelé, mentoři, klub LA Lakers, spoluhráči, múzy, soupeři...“

„Kobe by poděkoval všem lidem, kteří mu pomohli se sem dostat. Včetně těch, kteří o něm pochybovali. Nakonec dokázal, že se mýlili,“ prohlásila.

Během emotivního projevu pochopitelně zmínila i dceru Gigi, o kterou přišla ve stejný den jako o manžela. Přesto řeč dokázala odlehčit: „Vždy jsem se vyhýbala chválení manžela na veřejnosti. Měla jsem pocit, že chvály měl od fanoušků dost a někdo ho musel přivést zpět do reality. Teď jsem si jistá, že se v nebi směje, protože se ho chystám veřejně chválit za úspěchy.“

Fanouškům vzkázala, že pro Kobeho byli na prvním místě a do hry byl schopen jít i přes bolest. „Když jsem se ho ptala, proč jde hrát, řekl mi: A co ti fanoušci, kteří si šetřili, aby mě mohli aspoň jednou vidět?“ vzpomínala. „Na fanoušky niky nezapomínal. Všechny vás miloval.“

„Dokázal jsi to, teď jsi v Síni slávy. Jsi skutečný šampion. Nejsi jen MVP, jsi největší všech dob. Jsem na tebe strašně pyšná. Budu tě milovat navždy,“ zakončila proslov Vanessa Bryantová.

Basketbalová Naismithova Síň slávy v americkém Springfieldu se tedy v noci rozrostl o trio Bryant, Duncan, Garnett. „Je to oslava velikánů. Nedovedu si představit lepší velkou trojku, která by se dostala do Síně slávy ve stejnou dobu,“ konstatovala současná hvězda Lakers LeBron James .