Milwaukee vyhrálo potřetí v řadě a otočilo finále, doma už může slavit

Bucks prohráli úvodní čtvrtinu o 16 bodů, ale oklepali se a druhou ovládli devatenáctibodovým rozdílem. Soupeři připravili první porážku v letošním play off v zápasech, v nichž se Suns dostali do vedení minimálně o 10 bodů. Do této chvíle odehrál šampion Západní konference 13 takových utkání a ve všech uspěl.

„Ještě je nutné zvládnout jeden zápas. Pořád musíme hrát dobře,“ řekl Antetokounmpo, který má po dvou oceněních pro nejužitečnějšího hráče soutěže na dosah první titul. Utkání prakticky rozhodl těžkou smečí 13,5 sekundy před koncem, na kterou mu po klíčovém zisku od Bookera nahodil z protiútoku Jrue Holiday.

Právě Holiday sekundoval hvězdě hostů s 27 body a 13 asistencemi. Khris Middleton nastřílel 29 bodů. Pat Connaughton přidal z lavičky 14 bodů, když trefil čtyři z šesti trojek.

Phoenix táhl Booker, jenž je prvním hráčem v historii, který ve finálové sérii nastřádal ve dvou zápasech po sobě alespoň 40 bodů a obě utkání nakonec prohrál.

V dresu domácích byli vidět také Chris Paul, jenž nasbíral 21 bodů a 11 asistencí, či Deandre Ayton, který za necelých 45 minut zaznamenal 20 bodů a 10 doskočených míčů. Do dvouciferných čísel se dostali ještě se 13 body Mikal Bridges a s 10 Jae Crowder. Lavička Suns se postarala jen o 15 bodů.

Bucks jsou jednu výhru od druhého titulu a navíc se mohou stát třetím týmem, který ve finále otočil sérii ze stavu 0:2 do vítězného konce. Dosud to zvládlo Miami v roce 2006 a Cleveland v roce 2016. Šestý duel se hraje v Milwaukee v noci z úterý na středu.

Finále play off NBA - 5. zápas:

Phoenix - Milwaukee 119:123 (37:21, 61:64, 90:100)

Nejvíce bodů: Booker 40, Paul 21, Ayton 20 - Antetokounmpo 32, Middleton 29, Holiday 27. Stav série: 2:3.