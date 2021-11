Satoranský u výhry New Orleans, 39 body se blýskl Litevec Valančiunas

Tomáš Satoranský v dresu New Orleans • Reuters

Tomáš Satoranský v dresu New Orleans • ČTK / AP / Alex Goodlett

Tomáš Satoranský v novém dresu na mediálním dni New Orleans Pelicans • profimedia.cz

Basketbalisté New Orleans porazili ve Staples Center tým Los Angeles Clippers 123:104 a v NBA si vylepšili bilanci na šest výher a 17 porážek. Tomáš Satoranský zasáhl do zápasu jako náhradník na deset minut, stihl jeden doskok a tři asistence, ale zároveň si ve statistice plus minus udržel čtyři plusové body. Hvězdou utkání byl s 39 body a 15 doskoky litevský pivot Jonas Valančiunas.