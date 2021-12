Úchvatný koš v NBA! Trefa téměř z 19 metrů, bodoval i Satoranský

Dosud nejdelší vítěznou střelu obstaral v sezoně 1992/93 Mahmoud Abdul Rauf, kdy se trefil z 16,8 metru. Graham to nyní dokázal z 18,5 metru, když skóroval z hranice vlastní trojky. Vůbec nejdelší úspěšnou střelu v historii soutěže si připsal Baron Davis z 27 metrů.

Zápas New Orleans s Oklahomou celkově nabídl fanouškům atraktivní podívanou. Domácí Thunder na začátku druhé půle ztratili dvanáctibodové vedení, když soupeři dovolili šňůru 15:0. V poslední čtvrtině se oba celky střídaly ve vedení, když zářili Brandon Ingram s 34 body a na straně Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander s 33 body. Ten také dvě vteřiny před koncem zápasu vyrovnal skóre rovněž skvělou střelou z velké dálky.

Jenže pak hosté rozehráli na rozběhnutého Grahama a ten vypustil míč k dlouhému letu, na jehož konci se od desky odrazil do koše. Překvapení domácí mohli jen sledovat divoké oslavy soupeře.

„Prostě jsem to chtěl zkusit. Nešel jsem vyhazovat míč, ale počkal jsem si, až mi to Josh Hart přihraje, a pak jsem jen nechal míč letět,“ radoval se Graham. „Myslel jsem si, že míč míří do koše, ale když jím skutečně propadl, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Bylo to neskutečné,“ řekl Ingram.

„Snažil jsem se na něj vytvořit tlak, ale zároveň jsem si dával pozor, abych ho nefauloval. V těchto situacích nechcete udělat hloupý faul. A když to soupeř takhle trefí, tak nezbývá, než mu složit poklonu,“ komentoval situaci bránící Kenrich Williams.

Na straně Oklahoma City do zápasu nezasáhl druhý Čech v soutěži Vít Krejčí. Nevyšel tak ani druhý pokus na to, aby v jednom utkání NBA nastoupili dva čeští hráči.

Také Los Angeles Lakers slavili úspěch díky poslední střele zápasu, když o výhře 107:104 v prodloužení na hřišti Dallasu rozhodl trojkou vteřinu před koncem nováček Austin Reaves.

„Už ubíhal čas a neměl jsem jinou možnost než vystřelit,“ řekl Reaves. “U nás v týmu věříme všem hráčům včetně nováčků. Ta poslední akce to ukázala,“ prohlásil lídr Lakers LeBron James.

Dallas i bez zraněné hvězdy Luky Dončiče sahal po výhře, jelikož v závěru normální hrací době vedl o tři body. James pak netrefil trojku na vyrovnání a Dallas doskočil. Jenže Wayne Ellington o míč zabojoval, získal ho v rohu hřiště, nafintoval a pak trojkou dvě vteřiny před koncem srovnal.

V prodloužení se oba celky přetahovaly, než Russell Westbrook najel ke koši a vyhodil míč na zcela volného Reavese, který rozhodl. Reaves v zápase trefil pět trojek a dal 15 bodů. James měl 24 bodů, Westbrook 23 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí.

Milwaukee porazilo Indianu 114:99 i bez svých hvězd Janise Adetokunba a Khrise Middletona. Bucks zápas rozhodli šňůrou 21:0 v poslední čtvrtině. Jrue Holiday měl 26 bodů a 14 asistencí. Anthony Edwards zařídil Minnesotě výhru 124:107 nad Denverem, když dal 38 bodů včetně deseti trojek. Ještě o tři body více dal Gordon Hayward, který 41 body řídil výhru Charlotte nad San Antoniem 131:115.

Výsledky NBA:

Cleveland - Houston 124:89, Dallas - LA Lakers 104:107 po prodl., Denver - Minnesota 107:124, Milwaukee - Indiana 114:99, Oklahoma City - New Orleans 110:113 (za hosty Satoranský 2 body, 2 doskoky, 1 asistence), Orlando - Atlanta 99:111, Philadelphia - Miami 96:101, Portland - Memphis 103:113, Sacramento - Washington 119:105, San Antonio - Charlotte 115:131, Utah - LA Clippers 124:103.