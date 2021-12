Trojkařský fenomén Curry: geny, prckova přednost i speciální trénink

Jen zlomku sportovců se podaří povýšit hru na umění, nabízejí nejen sportovní, ale vlastně i kulturní zážitek. Steph Curry mezi ně patří. Fanoušci kvůli němu chodí na zápasy i o dvě hodiny dřív, aby mohli být svědky jeho rozcvičky. Při jednom z tréninků dal 105 trojek za sebou, víc než pět minut proháněl balon obroučkou, aniž by chybil. Co z něj dělá nejlepšího střelce, který kdy běhal po basketbalových palubovkách?

V zemi obrů jménem NBA je se svými 188 centimetry a 83 kily střízlíkem. Nemá obří výskok či dechberoucí rozpětí paží. Přesto nikdo ve třetím tisíciletí nezměnil basketbal víc než on. Bezprecedentní koordinace oko – ruka, svalová paměť, naprostá jednoduchost a samozřejmost, s jakou dokáže dávat trojky i z půlky hřiště, to je jeho magie. V úterý se stal nejlepším trojkařem v dějinách ligy, a to má ve 33 letech ještě stále daleko do důchodu. Steph Curry je zkrátka revoluční hráč. Díky čemu?

1. Basketbalové geny

LaVar Ball, velkohubý otec hvězdných bratří, chodí na zápasy v kšiltovce s nápisem: Já vám to říkal! Dell Curry by prý nosil jinou. Bylo by na ní napsáno: Neměl jsem ani tušení… I když náznaků, že jeho syn je výjimečný, měl už během vlastní kariéry dost. Vypráví se legenda, jak v roce 1999 po trénincích Milwaukee, kde finišoval svou kariéru a jiný čarostřelec Ray Allen ji rozjížděl, byl k vidění velký spektákl. Del Curry, Allen a tehdy desetiletý Steph Curry vytvořili tým a vyzývali ostatní profíky na střeleckou soutěž. „Nikdy jsme neprohráli!“ říká Dell a vybavuje si, jak mu tehdejší kouč George Karl pověděl: „Víš, co máš doma za poklad?“

Steph Curry má basketbal v DNA. Táta, jenž válel v NBA 16 sezon, ho nosil na zápasy už jako nemluvně. „Vzbudil se, když zápas začal, a usnul, jakmile skončil. Zvláštní,“ vzpomíná. Steph dokonce mezi své první zážitky, které si na světě vůbec pamatuje, řadí střelu Alonza Mourninga v play off proti Bostonu. Byly mu čtyři roky… „Asi jsem díky tomu, že jsem byl hře vždy nablízku, pochopil, jak skutečně funguje. A díky tátovi jsem se zamiloval do střelby. Nebyl to úmysl, ale přirozený vývoj,“ říká Steph.

2. Prckova přednost

Ať hrál kdykoliv a kdekoliv, byl skoro vždy nejmenší na hříšti. Co se tehdy jevilo jako prokletí, se později ukázalo jako výhra. Curry musel vypouštět střelu mnohem rychleji než jeho vrstevníci, aby nebyl zblokovaný. A posouval své pozice čím dál víc od koše, kde po něm obránci tak nešlapali. „Naučil jsem se využívat svou menší výšku coby výhodu. V NBA se vám volný prostor ještě víc smrští, takže jsem musel dřít na driblinku,“ popisuje svou evoluci Steph Curry, jehož 54 procent vstřelených trojek v NBA přichází právě po driblinku, kdy si sám vytvoří střeleckou pozici.

3. Trénink: když i koš je málo

Basketbalová obroučka visí 305 centimetrů nad zemí, má průměr 45 centimetrů. Oranžový míč velikosti 7, s nímž hrají muži, má průměr cirka 24 centimetrů. To jen pár čísel na úvod pro lepší představu, jak Curry letos v létě trénoval. Zaměřil se na absolutní preciznost, s osobním koučem Brandonem Paynem začal používat technologii, která mapuje trajektorii střely. A ne každou, i když balon propadne obroučkou, považují za úspěšnou. „Dávat v tréninku jakékoliv koše už není dost dobré,“ popsal Payne s tím, že pouze ty střely, které měly potřebný oblouk a skončily uprostřed obroučky, vyhodnotil systém jako úspěšné. V opačném případě se bral pokus jako minutý. „Bylo to hlavně mentální cvičení, abych byl nejdokonalejší, jak jen to je možné,“ líčil Curry, jenž takto střílel z místa, z driblingu, když neměl potřebnou rovnováhu a srovnané nohy, či přes obránce.

„Když dám sice deset střel, ale jedna z nich neskončí v námi určeném okně, musím střílet dalších deset pokusů. A tak dál. Byl to nápor na fyzičku i psychiku, protože tím cvičením nechcete strávit celý den a odcházet stahaný jak pes, jelikož tenhle dril nemůžete porazit. Musíte být neustále koncentrovaný a nejdokonalejší, jak jen to jde,“ vysvětloval basketbalista, jenž letos dává 5,4 trojky na zápas a střílí 13,4 pokusu. Obojí jsou kariérní maxima.

4. Touha být nejlepší

Slušnou kariéru v NBA udělal i jeho mladší bratr Seth, momentálně opora Philadelphie. I on však uznává, že Steph je něčím jiný. „Touha být nejlepší ho neustále žene, aby se zlepšoval a zlepšoval. I když už léta patří do pětice nejlepších v NBA, pořád chce víc. Ví, že obrany přijdou zase s něčím novým, jak ho zastavit. A on musí být připravený,“ soudí o dva roky mladší sourozenec.

Ti, co jsou mu nablízku, přísahají, že snad nikdo netrénuje intenzivněji, originálněji a neúnavněji než on. Kolik času věnuje tomu, aby si tříbil svalovou paměť na střelu. Jako běžné herní situace piluje i střely, které ostatní zkusí jen na závěr tréninku z hecu, zda náhodou nespadnou do koše.

„V létě jsem ho sledoval, jak se připravuje. A průměrný hráč NBA by mu ani náhodou nestačil. Při drilech na sebe vyvíjí takový tlak, aby byl co nejrychlejší, nejpřesnější. Viděl jsem řadu borců, kteří mu jednoduše nestačili,“ líčí táta Dell.

Někteří Currymu vyčítají, že zničil basketbal. Poukazují na malé děti, které střílí z obrovských vzdáleností, jelikož chtějí napodobit svůj idol. Nemají na to sílu, techniku, um. „Já tyhle řeči ale beru jako kompliment, protože člověk dokázal rozšířit obzory představivosti ostatním. Ale rodiče i trenéři by si měli uvědomit, kolik práce stojí za tím, abyste takhle mohli hrát,“ hájí se Curry.

5. Chameleon

Obrany NBA používají vědecké metody a střádají všemožné pasti, aby je Curry nepotopil. Bezvýsledně. Protože umí vystřelit z každé pozice a situace. Když oběhne sérii clon, po dvojičce, ze step backu, od půlky, osamocený z pozice. Když obránci zamotá hlavu několika crossovery. Ať už zamíří doprava, či doleva, jeho jump je vždy stejný. Tak široký je jeho arzenál, díky kterému ho mají za mimozemšťana.

Soupeři už na něj přestali posílat rozehrávače, brání ho vysoká křídla, snaží se být fyzičtí. Tím Curryho jen posouvají dál. Nabral svalovou hmotu, zlepšil driblink natolik, že má míč jak přilepený k ruce. Jedna z jeho kvalit, která je někdy přehlížena, je vytrvalost. Je extrémně fyzicky náročné utíkat bez míče obráncům, kteří vás přidržují, strkají, jen abyste si nenašel pozici.

„Myslím, že lidi nechápou, jak skvělý má motor. Nikdy se nepřestane hýbat,“ obdivuje ho LeBron James. A když už Curry dostane míč, ve sprintu zapíchne nohy a v desetině sekundy vystřelí, vypadá jeho jump tak jednoduše. „Mám dobré oko na obroučku, cit pro míč, kreativitu. Střelba je umění, kterému jsem propadl,“ líčí Curry, jenž střílí trojky s kariérní úspěšností 43,1 procenta. A v jeho 33 letech se čeká, že trojkařský rekord NBA posune daleko za hranici 4000 proměněných pokusů.

Curryho trojkové rekordy NBA