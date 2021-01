Jako Jordan! Curry si vzal kritiku osobně. Hra jak z videohry a 62 bodů!

Dynastie Golden State Warriors skončila. Kevin Durant je pryč, Klay Thompson vynechá druhou sezonu po sobě s přetrženou achilovkou. A ze Stepha Curryho, lídra nově budovaného týmu, se stal snadný terč. Je přeceňovaný, bez hvězdných spoluhráčů nemá co nabídnout, skvělý střelec ale nic víc. Tak dlouho chrlil chřtán sociálních sítí urážky, až z jiskry vzešel plamen. Následovala Curryho exploze – 62 bodů do koše Portlandu.

Co dal dokument The Last Dance basketbalovému světu? I skvělé grimasy vysloužilého Michaela Jordana a jeho výrok, s nímž vysvětloval mnoho ze svých legendárních představení: „Vzal jsem si to osobně“. Stačilo, když ho někdo nepozdravil na snídani. Když si myslel, že ho může ubránit. „Vzal jsem si to OSOBNĚ!“

Tahle slova si v neděli vypůjčil i Steph Curry. Dvaatřicetiletý borec, dvojnásobný MVP soutěže, trojnásobný šampion NBA. Ale také muž, jehož kariéra podle mnohých už směřuje dolů a jehož parta z Golden State má přinejlepším pouze na postup do play off. A to ještě v silné Západní konferenci hodně těžko.

Warriors prohráli první dva zápasy sezony dohromady o 63 bodů. V pátek schytali opět výprask od Portlandu 98:123. Žádná legenda, ale přeceňovaný střelec, jenž k sobě měl dřív jen skvělý tým, mířily na něj otrávené šípy. „I já si to vzal osobně,“ prohlásil Curry v pozápasovém rozhovoru, během něhož k němu přispěchal spoluhráč a švagr Damion Lee a polil ho vodou. Steph byl v tak žhavé formě, že ho musel uhasit.

Není moudré dráždit rozzuřeného býka a není chytré namíchnout borce, který dal před týdnem v tréninku 105 trojek za sebou. Ano, přes pět minut střílel z rohu hřiště, aniž by minul. „Byla jen otázka času, kdy se Steph chytí, protože od začátku kempu vypadá skvěle,“ líčil kouč Warriors Steve Kerr. Nemusel dlouho čekat.

Curry sežehl Portland, jeden ze silných týmů Západu, 62 body. Trefil 8 trojek, ale také dravě najížděl do koše, z čáry trestného hodu minul jen jednou z 19 pokusů. Svůj dosavadní osobní rekord 54 významně povýšil a po Kobe Bryantovi se stal druhým nejstarším mužem v dějinách NBA, jenž překonal šedesátku. A především vystřílel výhru 137:122, díky níž mají Warriors bilanci 3:3 a Curry je s průměrem 32,3 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem ligy.

„Steph má někdy tendenci poflakovat se s míčem po kurtu, ale dneska to bylo všechno střela či nájezd. Prostě byl na misi a viděl jsem mu to od první akce na očích,“ líčil spoluhráč Draymond Green. „Jen jsem řekl Kevonovi (pivotovi Looneymu), aby mu jen stavěl clony, jelikož dneska Steph nepřihrává, protože se něco děje.“

Devatenáctiletý nováček James Wiseman už takhle Curryho hrát viděl. To když pařil videohru NBA2K. „A teď jsem toho byl svědkem na vlastní oči,“ žasnul.

Zatímco skoro všechny ostatní superhvězdy NBA jsou hříčkami přírody, svalnatí dlouháni s obrovským rozpětím paží, kteří létají po kurtu, Curry se podobá běžným smrtelníkům. „Steph měří 191 centimetrů a váží 84 kilo, takže dominuje svým ryzím uměním a ne atletičností. Ono je těžké ovládat každý zápas střelbou trojek z deseti metrů. Možná proto o něm lidé pochybují a kritizují ho… Ale neměli by,“ vzkázal kouč Kerr.

Pokud budou kritici pokračovat, není to dobrá zpráva pro další soupeře Warriors.