Phoenix přehrál Lakers. New Orleans slaví potřetí v řadě, kouč je hrdý

Lakers chtěli doma Phoenix potrápit a pod taktovkou LeBrona Jamese, jenž nastřílel celkem 34 bodů, se jim to v první půli dařilo. Jenže v závěru poločasu už začali za silnější část provazu tahat domácí a ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 10 bodů, získali zápas pod svou kontrolu. Lakers už se nezmohli na odpor a prohráli potřetí za sebou. Phoenix měl dvakrát více asistencí než soupeř a spoléhal se na více hráčů. Nejlepším jeho střelcem byl s 24 body Devin Booker. Deandre Ayton přidal 19 bodů a 11 doskoků.

Pelikáni z New Orleans poprvé v sezoně zažívají pocit, jaké to je vyhrát tři zápasy za sebou. Po Oklahomě a Milwaukee si vyšlápli i na Portland. Blazers sice v první půli držel Damian Lillard, jenž dala celkově 39 bodů, ale na začátku druhé půle Pelicans předvedli šňůru 14:0 a Portland už musel jen dotahovat. Dvakrát se přiblížil na rozdíl jediné střely, ale New Orleans už výhru nepustilo. A to zejména zásluhou Brandona Ingrama s 28 body a Nickeila Alexandera-Walkera, který 22 ze svých 27 bodů dal ve druhé půli. Celkově šlo už o osmou výhru z posledních 13 zápasů.

Pelikáni sice stále zůstávají předposlední v Západní konferenci, ale na příčky znamenající boj o play off ztrácejí už jen dvě výhry. „Sezona pro nás byla od začátku hodně těžká a i já měl problém zůstat trpělivý. Neměli jsme výsledky, ale teď všichni začínáme více a více věřit. Jsem extrémně hrdý na to, co tu děláme,“ prohlásil trenér New Orleans Willie Green.

Miami vyrovnalo klubový rekord 22 trefenými trojkami, které Heat pomohly k výhře 125:96 nad Indianou. Tyler Herro se po třízápasové pauze vrátil 26 body, stejný počet bodů zaznamenal i Duncan Robinson. Kyle Lowry těsně nedosáhl na triple double, když k 11 doskokům a 12 asistencím přidal jen 8 bodů. Indianě nepomohl ani návrat trenéra Ricka Carlislea z karantény po pozitivním testu na covid-19.

Právě velké množství hráčů a trenérů v karanténě nadále trápí NBA, ale přerušení soutěže není v plánu. A Dallas si dokáže poradit i s náhradníky, což dokázal vítězstvím i bez hvězd 114:102 nad Minnesotou. Na obou stranách chybělo kvůli karanténě hned devět hráčů, Dallas vinou karantény či zranění postrádal tři své nejlepší hráče Luku Dončiče, Kristapse Porzingise, Tima Hardawaye a další opory. Z jejich stínu tak vystoupil Jalen Brunson, který nastřílel 26 bodů. Klíčovou šňůru 10:0 ve čtvrté čtvrtině pak táhl Dorian Finney-Smith, autor 19 bodů.

Výsledky NBA:

Dallas - Minnesota 114:102, LA Lakers - Phoenix 90:108, Miami - Indiana 125:96, New Orleans - Portland 111:97 (za domácí Satoranský 1 asistence), New York - Detroit 105:91.