Satoranský zase mění dres! Ve velkém trejdu míří do San Antonia

Tomáš Satoranský podruhé během dvou dnů mění v NBA dres. Po přesunu z New Orleans do Portlandu ho tamní Trail Blazers podle zdrojů insidera Adriana Wojnarowského v rámci trejdu tří týmů poslali do San Antonia. Český hráč by si tak měl zahrát za Spurs pod vedením legendárního trenéra Gregga Popoviche.