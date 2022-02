Satoranský se dočkal. Stěhuje se do Portlandu, kde je na jeho pozici plno...

Čtvrtým klubem Tomáše Satoranského v NBA budou Portland Trail Blazers. Do klubu ze severozápadu pacifického pobřeží míří v rámci hráčského balíčku, který posílá hvězdného CJ McColluma směr New Orleans. Třicetiletý Satoranský si výměnu z Pelicans přál, přichází však do klubu, který má na jeho rozehrávačské pozici plno, zahájil mohutnou obměnu kádru a tuto sezonu se už jen snaží vyhnout play off, aby měl právo vysoké volby na draftu. Do čtvrteční uzávěrky přestupů (21.00 SEČ) může český hráč ale putovat ještě jinam.

Do Portlandu míří hned čtveřice borců z New Orleans. Satoranský, Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Didi Louzada, právo volby v prvním kole letošního draftu a dva picky pro příští druhá kola. Pelicans získali CJ McColluma, Larryho Nance a Tonyho Snella.

Zatímco pro New Orleans znamená výměna posílení, pro Blazers je trejd jako vyvěšení bílé vlajky. Signalizuje totální přestavbu kádru a není zřejmé, zda má s českým basketbalistou plány do budoucna. Satoranskému končí v létě smlouva na 10 milionů dolarů ročně a nedávno v rozhovoru pro iSport.cz přiznal, že by se nebránil návratu do Evropy, kde tak úspěšně působil v dresu euroligové Barcelony.

Z patnácti hráčů soupisky Blazers je momentálně devět těch, kteří spadají do kategorie guard, čili rozehrávač na pozici jedna či dva. Největší hvězdou týmu je jednatřicetiletý Damian Lillard, olympijský vítěz z Tokia, jenž momentálně rehabilituje po operaci břišních svalů a zřejmě již do letošního ročníku NBA nezasáhne.

Konkurencí Satoranského je tak vycházející hvězda Anfernee Simons, dvaadvacetiletý střed, jenž v sezoně střádá 15,8 bodu na utkání. Satoranský nastřílel během trápení v New Orleans dohromady pouhopouhých 88 bodů (průměr 2,8 na zápas) a od začátku nového roku prakticky neopustil lavičku. Blazers mají na soupisce ještě známá rozehrávačská jména jako Eric Bledsoe či Dennis Smith Jr..

Plány, které mohou Blazers mít se Satoranským, jsou nečitelné. Oregonský klub, jenž ve své dvaapadesátileté historii získal jediný titul v roce 1977, spustil dramatickou přestavbu, jejímiž základními kameny mají být Lillard a Simons. To znamená, že v tomto ročníku přeruší sérii osmi účastí v play off, nejdelší ze všech klubů NBA.

Satoranský, jenž si za čtyři poslední sezony před přesunem do New Orleans udělal v NBA slušné jméno, může mít pro klub do budoucna význam jako užitečná veteránská podpora. Pravděpodobnější variantou se však zdá, že Blazers uvítají především odepsání jeho gáže z platového stropu a v létě bude volným hráčem. Nebo dojde ještě ke zcela jinému veletoči a Portland nemusí být před čtvrteční uzávěrkou přestupů jeho konečnou destinací.

Blazers momentálně figurují na jedenáctém místě pořadí Západní konference, o příčku níž právě za New Orleans a nemají žádný zájem posouvat se výš. Právě naopak.