LeBron James v závěru selhal a Lakers padli. Satoranský ani Krejčí nehráli

Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Vít Krejčí nezasáhli do sobotních zápasů NBA. Satoranského nový klub San Antonio zvítězilo 124:114 na hřišti New Orleans, odkud lídr reprezentace před několika dny přes Portland do Texasu přestoupil. Krejčího Oklahoma naopak podlehla v Chicagu favorizovaným Bulls 101:106.