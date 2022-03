Nemůže hrát domácí zápasy, i tak Irving v NBA září. Nasázel 60 bodů

V neděli zazářil v dresu Brooklynu s 53 body Kevin Durant, o dva dny později ho Irving překonal. Basketbalista, který kvůli nesplnění povinnosti o očkování proti koronaviru ve státu New York nesmí hrát domácí zápasy, trefil na cestě za kariérním maximem 20 z 31 střel, osm z 12 trojek a 12 ze 13 šestek. Přidal šest doskoků, čtyři asistence a čtyři získané míče.

„Večer poté, co Karl Towns předvedl neuvěřitelný výkon, pak to samé předvede Kyrie. NBA je teď prostě úžasná,“ řekl Durant, jenž dal tentokrát 19 bodů. Irving přitakal. „Jsme na cestě zapsat se do dějin,“ řekl hrdina večera v Orlandu.

Jeho šedesátibodový výkon je nejlepším zápisem v historii klubu. Devětadvacetiletý rozehrávač ho stihl za necelých 35 minut. Celkem 41 bodů za poločas je nejlepším výsledkem za posledních pět let, kdy Devin Booker z Phoenixu stihl ve druhém ještě o deset bodů více. A už posedmé NBA viděla v březnu alespoň 50 bodů u jednoho hráče.

Irving v úvodních 24 minutách zaostal o jediný bod za nejlepším střeleckým výkonem za posledních 19 let. V roce 2003 se totiž 42 body v prvním poločase zaskvěl legendární Kobe Bryant. „Upřímně, jen jsem se vezl, můj výkon byl hlavně o týmu. Což je na tom krásné: za efektivitu na obou stranách máme výhru,“ uvedl Irving.

Nets stříleli s úspěšností 60 procent, z toho 59 procent za tři body: z perimetru trefili 16 střel z 27. Magic naopak proměnili jen 38 procent střel, s 19 body je táhl Anthony Cole. Brooklyn je osmý ve Východní konferenci, Orlando je druhým nejhorším týmem celé ligy.

Lídr soutěže Phoenix, jenž má jako první jistou účast v play off, zdolal New Orleans v Lousianě jasně 131:115. Bez stále zraněných Chrise Paula či Camerona Johnsona zářil Devin Booker, jenž byl s 27 body nejlepším střelcem.

Právě Booker vzal domácím naděje na konci třetí čtvrtiny, kdy trefil několik těžkých či dalekonosných střel. „Je to frustrující, protože jsme byli přesně tam, kde jsme být měli, chtěli jsme soupeře dohnat… A on trefí takové pokusy,“ mrzelo kouče Pelicans Willieho Greena. Tým táhl s 22 body Herbert Jones.

Výhru 105:98 nad Detroitem si připsala také jednička Východní konference Miami. Nemělo snadnou práci: proti Pistons sice Heat vedli až o 14 bodů, třetí čtvrtinu ovšem prohráli 11:22 a do té poslední šli s pětibodovou ztrátou. Nakonec uspěli, mimo jiné díky 29 bodům střelce Tylera Herroa.

Hosty, hrající bez Cadea Cunninghama, vedl s 22 body Jerami Grant, tým si ale připsal 30 faulů a nechal Heat házet 39 šestek, z nichž vítězové 35 proměnili. Naopak Pistons se dostali k 22 trestným hodům, z nichž je může mrzet osm zahozených. Miami navýšilo náskok v čele východu na 2,5 duelu.

Další vítězství si připsal rovněž silný Memphis, který si do Indiany přijel pro pohodlný triumf 135:102. Už v poločase vedl o 25 bodů, i když nastoupil bez Ja Moranta. Střeleckým lídrem byl Desmond Bane s 21 body, domácí Pacers vedl s 15 body dvaadvacetiletý podkošový náhradník Jalen Smith.

Úterní výsledky NBA:

Indiana - Memphis 102:135

Miami - Detroit 105:98

New Orleans - Phoenix 115:131

Orlando - Brooklyn 108:150