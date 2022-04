Embiid dal 41 bodů a má na dosah korunu pro krále střelců v NBA

S Embiidem mohli o korunu krále střelců soupeřit i LeBron James a Kevin Durant, kteří mají průměry 30,3 a 30,1 bodu, ale nesplňují podmínku minimálně 58 odehraných zápasů. Oba totiž kvůli zdravotním problémům velkou část sezony vynechali.

Embiid, kterého dnes čeká poslední zápas s Detroitem, tak pravděpodobně bude prvním pivotem za posledních 22 let, který se stane nejlepším střelcem sezony. Jako poslednímu na této pozici se to v roce 2000 povedlo Shaquillovi O'Nealovi. A naposledy měl pivot průměr přes 30 bodů v roce 1977, kdy Bob McAdoo nastřílel 31,1 bodu na zápas.

„Jak vždy říkám, snažím se dominovat každý zápas a být nejlepším hráčem, jak to jen jde. Občas to čísla neukážou, ale teď to vypadá docela dobře,“ řekl Embiid po výhře nad Indianou, v níž jako první hráč v této sezoně nasbíral přes 40 bodů a 20 doskoků v jediném zápase.

„Tady se píše historie,“ řekl k Embiidovi trenér Philadelphie Doc Rivers. „V historii soutěže jsme tu neměli hráče, který má zároveň tolik síly a tolik dovedností jako Embiid,“ souhlasil kouč Indiany Rick Carlisle.

Memphis zvítězil 141:114 nad New Orleans a 56. vítězstvím v sezoně vyrovnal klubový rekord z ročníku 2012/13., který může v příštím duelu s Bostonem překonat. Grizzlies navíc výhrou oslavili návrat svého klíčového hráče Ja Moranta po zranění. Hvězdný rozehrávač přispěl k výhře 21 body a 9 asistencemi.

Golden State Warriors vyhráli 100:94 nad San Antoniem a před posledním kolem drží třetí příčku v Západní konferenci o jednu výhru před Dallasem.