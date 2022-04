Rozlučka českých hráčů se sezonou NBA. Krejčí si vylepšil maximum

Oba týmy v Los Angeles nastoupily v okleštěných sestavách. Thunder do utkání vyslali pouze šest lidí, z toho Isaiah Roby odehrál jen 18 minut. Řek Jorgos Kalaitzakis dokonce nevynechal ani minutu. Krejčí dostal důvěru na 40 minut a 10 sekund a nezklamal.

Nastřílel 16 bodů, když trefil sedm ze 17 pokusů včetně dvou z osmi trojek, a přidal tři doskoky a dvě finální přihrávky. Sezonu zakončil s průměry téměř šesti bodů za 22,4 minuty, přičemž střílel s úspěšností 41 procent z pole a 33 procent za tři body. Odehrál 29 zápasů.

Thunder, kteří zakončili ročník s bilancí 24-58, táhli bodově Kalaitzakis a Zavier Simpson, oba se 17 body. Clippers, které po jasné výhře čeká předkolo play off, nastoupili bez dlouhodobě zraněného Kawhiho Leonarda, Paula George či Reggieho Jacksona. K vítězství je dovedl především Amir Coffey 35 body.

Washington měl k úspěchu o něco blíž. Ještě po třetí části ztrácel jen sedm bodů, nakonec ale podlehl jednoznačně 108:124. Satoranský odehrál 20 minut, za které stihl pět bodů, když trefil dvě ze tří střel včetně jedné trojky, devět asistencí a šest doskoků.

Lídr české reprezentace byl jako jediný z týmu v plusu ve statistice plus minus díky devíti kladným bodům. Wizards zakončili ročník s bilancí 35-47, český rozehrávač měl průměry 3,6 bodu a 3,2 asistence za necelých 17 minut. Nastoupil do 53 duelů.

„Sice nebudeme hrát vyřazovací boje, což jsme věděli dopředu, pořád jsme se ale z posledních utkání snažili dostat co nejvíc. To je pro mě důležité, a nejen pro mě, ale pro celý náš mladý tým,“ uvedl trenér Wes Unseld. Washington nebude hrát play off potřetí během posledních čtyř ročníků.

Pořádnou smůlu má Dallas, který si už dříve zajistil pro první kolo výhodu domácí haly. V posledním utkání se mu zranil hvězdný Luka Dončič, který odkulhal z palubovky s bolavým lýtkem. Zatím není známo, jak je zranění vážné. Mavericks alespoň zdolali rivala ze San Antonia 130:120.

Ještě předtím, než utkání opustil, Dončič nasbíral 26 bodů, devět asistencí a osm doskočených míčů. San Antonio mělo lídra v Keldonu Johnsonovi s 24 body. Mavericks vstoupí do play off o víkendu, kdy vyzvou pátý Utah. San Antonio zabojuje v předkole.

Sedmou příčku ve Východní konferenci a tím i výhodu pro předkolo si zajistil Brooklyn, který doma zdolal Indianu 134:126. Kevin Durant zaznamenal triple double za 20 bodů, 16 asistencí a 10 doskoků. Nejlepším střelcem vítězů byl Kyrie Irving s 35 body.

Druhé místo na Východě uhájil Boston po výhře 139:110 v Memphisu. Hosty táhl s 31 body a devíti doskoky Jayson Tatum. Celtics dosáhli stejné bilance 51-31 jako třetí Milwaukee nebo čtvrtá Philadelphia. Bucks na závěr podlehli 115:133 v Clevelandu, Sixers porazili Detroit 118:106.

Philadelphia tak nakonec v boji o druhou příčku obsadila čtvrté místo a v play off se postaví pátému Torontu. Slavit mohla alespoň střelecký titul Joela Embiida, který s průměrem 30,6 bodu na zápas ovládl tuto statistiku jako první pivot od dob legendárního Shaquilla O'Neala, jenž to dokázal v roce 2000.

V předkole play off se utkají Brooklyn - Cleveland, Atlanta - Charlotte Minnesota - Clippers a New Orleans - San Antonio.

NBA, výsledky nočních zápasů:

Brooklyn - Indiana 134:126, Charlotte - Washington 124:108 (za hosty Satoranský 5 bodů, 6 doskoků, 9 asistencí), Cleveland - Milwaukee 133:115, Dallas - San Antonio 130:120, Denver - LA Lakers 141:146 po prodl., Houston - Atlanta 114:130, LA Clippers - Oklahoma City 138:88 (za hosty Krejčí 16 bodů, 3 doskoky, 2 asistence), Memphis - Boston 110:139, Minnesota - Chicago 120:124, New Orleans - Golden State 107:128, New York - Toronto 105:94, Orlando - Miami 125:111, Philadelphia - Detroit 118:106, Phoenix - Sacramento 109:116, Portland - Utah 80:111.