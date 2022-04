Úžasný Morant táhl v závěru Memphis. Phoenix zvládl klíčový duel, Miami slaví

Basketbalista Ja Morant předvedl jeden z nejpamátnějších závěrů v historii play off NBA. V posledních čtyřech minutách dal všech 13 bodů včetně vítězného nájezdu sekundu před koncem a zařídil Memphisu vítězství 111:109 nad Minnesotou. Grizzlies se díky tomu ujali vedení v sérii 3:2 na zápasy. Také vítěz základní části Phoenix zvládl klíčové utkání a po výhře 112:97 vede nad New Orleans 3:2. Miami už slaví po výhře 97:94 postup přes Atlantu do ligového čtvrtfinále.