Satoranský a Krejčí řečí čísel: nováček v historické sezoně předčil matadora

Konec dobrý, všechno dobré? Pro oba české zástupce v NBA skončila sezona hned po základní části. Tomáš Satoranský i Vít Krejčí však se závěrem ročníku mohou být po osobní stránce spokojeni. Zkušenější z dua po návratu do Washingtonu herně pookřál a vylepšil si statistiky, jednadvacetiletý mladík si v sezonní derniéře dokonce vytvořil svůj střelecký rekord.

Premiérový ročník NBA se dvěma Čechy má za sebou kompletní základní část. Tomáš Satoranský byl u prohry Washingtonu na palubovce Charlotte 108:124 a zaznamenal pět bodů, devět asistencí a šest doskoků – z pohledu statistiky za celou sezonu tedy nadstandardní čísla.

Vít Krejčí patřil mezi šest statečných v dresu Oklahoma City a zazářil osobním maximem 16 bodů. Přidal i tři doskoky a dvě asistence, především však odehrál třetí zápas kariéry s více než 40minutovým pobytem na palubovce. Jeho oslabený tým podlehl Los Angeles Clippers vysoko 88:138.

Pro oba české rozehrávače skončila sezona ještě před samotným vyvrcholením ve vyřazovací části. Podle statistických ukazatelů odehrál vydařenější ročník jednadvacetiletý Krejčí.

Během loňského kalendářního roku krátce nastoupil jen ve třech zápasech elitní soutěže. Zkušenosti však sbíral v G-League v dresu rezervního celku Oklahoma City Blue.

Na konci února se však Krejčí probojoval do pravidelné rotace týmu Thunder a v závěru sezony už dostával luxusní prostor v zápasech slavné ligy. Na konci března si proti Orlandu přispal první double double kariéry a naposledy v neděli si vylepšil sezonní střelecký rekord.

Ročník NBA Krejčí zakončil s průměry 6,2 bodů za 23 minut, přičemž střílel s úspěšností přes 40 procent z pole a téměř 33 procent za tři body. Odehrál rovných 30 zápasů. Oklahoma se v sezoně radovala však jen z 24 výher.

Lídr reprezentace Satoranský odehrál úvodní část sezony v New Orelans. Za Pelikány nastoupil do 32 zápasů a osobní čísla začal vylepšovat až po příchodu do Washingtonu, kam se přesunul po jednozápasové epizodě v San Antoniu.

Třicetiletý český rozehrávač v závěru sezony vytáhl průměry na 3,6 bodu za 16,5 minut. V porovnání s mladíkem Krejčím měl lepší jen statistiku asistencí (3,3 na zápas).

Špatná střelecká čísla Satoranského trápila v New Orleans, kde měl jen 30procentní úspěšnost z pole. Za 22 zápasů ve Washingtonu číslo vylepšil na 47,6 %.

Větší pohodu v týmu Wizards potvrdily i statistiky úspěšnosti trestných hodů, které vytáhl ze 76 na 84 procent. Nejlepší dva zápasy sezony odehrál Satoranský v březnu proti Lakers (16 a 14 bodů). Jeho tým skončil ve Východní konferenci dvě příčky pod hranou play off s bilancí 35 výher a 47 proher. Washington nebude hrát play off potřetí během posledních čtyř ročníků.