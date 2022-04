Další výbuch supertýmu. Experiment za 175 milionů dolarů v NBA nevyšel

Kevin Durant z Brooklynu se v derby proti New York Knicks blýskl 53 body • Reuters

Ve hře o trůn NBA měli být nejsilnějšími armádami, v červnu se utkat o trofej Larryho O´Briena. Místo toho svítí na kontě jejich play off výher jedna velká nula. LA Lakers do vyřazovací části ani nepostoupili, druhý nejdražší ansábl soutěže Brooklyn Nets dostal nakládačku 0:4 od Bostonu. Kevin Durant s Kyriem Irvingem se utopili v sezoně plné kontroverzí, další experiment se supertýmem ošklivě vybuchl.

Za astronomických 175 milionů dolarů, které vydal na platy hráčů, si tuhle sezonu majitel Brooklynu Joe Tsai zaplatil leda pěkný bolehlav. Pro jednoho ze zakladatelů internetového giganta Alibaba jde o drobné, odér z ročníku, v němž se pokazilo vše, co se pokazit mohlo, ale jen tak nevyvane.

Brooklyn začínal sezonu coby největší favorit na titul. Trio Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving představovalo na papíře takovou kupu talentu, že mu nemělo jít čelit. Jenže… Ti tři spolu za sezonu a půl odehráli dohromady jen 16 utkání…

Rozehrávač Irving, jenž věří v placatou zemi a před některými zápasy vymýtá z arén kadidlem zlé duchy, byl tak dlouho neústupný v otázce očkování, že vynechal 53 utkání základní části. Známý host striptýzových barů James Harden si v půlce sezony usmyslel, že chce pryč z města. A vynutil si trejd do Philadelphie. Opačným směrem přišlo vadné zboží jménem Ben Simmons, stávkující Australan s bolavými zády a nalomeným duševním zdravím. V brooklynské uniformě nezasáhl do jediného zápasu, ačkoliv tým věřil, že by měl být pro čtvrté utkání série s Bostonem nachystaný. Znovu zůstal v civilu na lavičce a sledoval spoluhráče, jak se zoufale snaží se stavem série 0:3 něco udělat.

Byl mezi nimi i Durant, kterého bostonská obrana, nejlepší v lize, dokázala zkrotit. Třiatřicetiletý borec vynechal 21 zápasů se zraněným kolenem a vzhledem ke všem turbulencím musel finišovat základní část s ukrutným počtem minut, aby tým vytáhl alespoň do předkola play off. A ve chvíli, kdy se teprve začalo oddělovat zrno od plev, už působil unaveně. „Naši kluci odešli, už neměli síly,“ prohlásil Steve Nash, trenér Nets, po posledním krachu 112:116, jenž poslal jeho i hráče na ryby.

Durant nastřádal v posledním mači 39 bodů, v předchozích třech měl ale „jen“ 16, 27 a 23. „Nebudu brečet nad rozlitým mlíkem,“ prohlásil, když poprvé v kariéře play off zažil sweep, tedy vyřazení s nulou. „Všichni včetně nás měli velká očekávání, ale spousta věcí mimo hřiště nás vykolejila,“ konstatoval očividné.

V Brooklynu má KD smlouvu až do roku 2026. Irving bude v létě nechráněným volným hráčem a tvrdí, že hodlá zůstat. Příští sezonu by se měl přidat coby třetí do party konečně i Simmons.

Loni skončil Brooklyn ve 2. kole Východní konference, letos ještě o fázi dřív. „Spousta lidí nás chtěla vidět na kolenou a teď si to všichni užívají. Pro mě je to jen další palivo pro letní trénink,“ tvrdí Irving.

Až ho absolvuje, začne tenhle příběh dosud plný dramatu a kontroverze zase nanovo.