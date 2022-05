Unikát Jokič: cvalík, koňák, omyl rodičů. Od tří litrů koly denně k ceně MVP

Nikola Jokič je fenoménem posledních sezon NBA • FOTO: Koláž iSport.cz Pouze třinácti hráčům v 75letých dějinách NBA se podařilo obhájit cenu MVP. Posledním v řadě legend je sedmadvacetiletý Srb Nikola Jokič. Delegace z Denveru mu přivezla trofej v podobě skleněného basketbalového míče až domů do rodného Somboru v Srbsku. Dlouhán ji přijal v nátělníku ve stájích, když se vrátil z vyjížďky se svým koněm Dream Catcher. Závody klusáků, během nichž jezdec sedí ve vozíku, takzvané sulce, jsou jeho velkou láskou. Tenhle 211 centimetrů vysoký pohodář je unikátní osobností na palubovce i mimo ni. Proč?

Draftován během reklamy Žádný MVP nebyl draftován tak nízko jako Nikola Jokič. V roce 2014 uslyšel své jméno při výběru talentů až jako jednačtyřicátý v pořadí. Lépe řečeno Jokič ho neslyšel, neboť doma v Srbsku tvrdě spal. A ani diváci v přímém přenosu z Brooklynu jeden z důležitých okamžiků historie ligy asi ani nezaregistrovali. Když bylo oznámeno, že si Denver Nuggets Jokiče vybrali, šla v přímém televizním přenosu zrovna reklama na fast food Taco Bell.

Vykřičník kvůli krajanovi Zdá se nepochopitelné, že tak nadaného borce skauti NBA nedokázali lépe odhadnout? Ano i ne. Od doby Darka Miličiče visel nad každým dlouhánem ze Srbska velký vykřičník. Miličič byl draftovaný v roce 2003 jako dvojka za LeBronem Jamesem ale před budoucími megastar jako Dwyane Wade, Carmelo Anthony či Chris Bosh. Dodnes je 213 centimetrů vysoký pivot pokládán za jeden z největších výbuchů, během desetileté kariéry se nikdy neprosadil a končil ji s průměrem 6 bodů na zápas v naprostém zapomění. Navíc Jokičovy dva starší bratři byli dobří kamarádi Miličiče. Darko Miličič byl draftován na 2. místě, v NBA se ale výrazně neprosadil... • Foto Profimedia.cz

Tři litry koly denně Jeho budoucí agent Miodrag Raznatovič si ho všiml jen díky výsledku v novinách. Nabídl mu přestup z Vojvodina Srbijagas do bělehradského klubu Mega Basket, který spoluvlastnil. Teprve tehdy, v sedmnácti letech, se z Jokiče stal profesionál. Tohle tvrzení je však nadnesené. Ano, pobíral plat, ale jako profík se rozhodně nechoval. Ládoval se sladkým, k snídani spořádal několik burků a denně vypil tři litry coca coly, na níž byl prý závislý. Při výšce 211 centimetrů vážil 140 kilo a během fyzických testů nezvládl udělat jediný klik… Aby nemusel moc běhat, nejradši hrál basket na půlku hřiště tři na tři. „Prostě se chtěl jen bavit,“ vzpomínal starší bratr Nemanja pro Sports Illustrated. Fotka Nikoly Jokiče jako teenagera na rodinné oslavě • Foto internet

Nejdůležitější sval? Mozek Ještě sezonu po draftu do NBA odehrál Jokič za bělehradský Mega Basket a v Evropě mohl vydržet mnohem déle, kdyby klapl jeho přesun do Barcelony. Kontrakt už byl na stole, ale v závěrečném zápase před zástupci katalánského giganta odvedl tak mizerný výkon, že si Barcelonští smlouvu na poslední chvíli rozmysleli. Bylo to pro Jokiče vlastně požehnání. Neměl kam uhnout, a tak vměstnal své obří pozadí do sedadla v letadle a zamířil do Denveru. A během letu se zařekl, že začne brát basket vážně a již nikdy nebude pít colu. Ironií osudu mířil do klubu, jehož domovská aréna nesla tehdy název Pepsi Center. Shledání s novým klubem, to nebyla láska na první pohled. Při prvním tréninku přes Jokiče zasmečoval hupan Kenneth Faried a mladičký Srb si říkal, že NBA není nic pro něj. „Vypadal jako hodně průměrný hráč,“ vzpomíná kouč Mike Malone. Jokič se ale držel předepsané diety, dokonce začal navštěvovat posilovnu. A jeho talent rozehrávače skrytý v těle pivota začal být čím dál zřejmější. „Věřím, že jediný sval, který pro basket potřebujete, je mozek,“ říkává dodnes s oblibou. Začátky v zámoří nebyly pro Nikolu Jokiče jednoduché • Foto Profimedia.cz

Tři bratři Zcela zásadní roli v Jokičově kariéře hráli jeho dva starší bratři Nemanja a Strahinja. Nejstarší Strahinja, dnes čtyřicetiletý obr s vytetovanými rukávy na pažích, hrával srbskou ligu. Sedmatřicetiletý Nemanja se sedm roků pokoušel prosadit v USA, než se s nepořízenou vrátil domů. Když odcházel, nechával doma desetiletého cvalíka Nikolu, jenž s oblibou říkává, že je pouze omylem svých rodičů a třetím neplánovaným dítětem. Vždyť jeho bratři jsou o deset let starší. Měl to být ale Nikola, kdo udělá díru do světa s basketovým míčem. A bratři, kteří s ním dřív krutě zacházeli (Jokič vzpomíná na trest jako házení nožů kolem hlavy), si ho vzali do péče. Odletěli s ním do Denveru, starali se o něj, dokopali ho do posilovny, dbali na jeho životosprávu, aby nedělal chyby jako oni. Ještě dnes jsou častými návštěvníky bratrových zápasů a v hledišti jde ze srbských obrů až strach. Když letos Nikolu ošklivě fauloval Markief Morris, málem si ho podali ještě na hřišti.

Láska jménem dostihy Jokič miluje koně a klusácké závody. Ve dvanácti na chvíli sekl s basketem a chtěl se stát jezdecem. Nebyl by to drobrý nápad, jako svůj největší dostihový úspěch zmiňuje čtvrté místo v jednom ze závodů. Ačkoliv žije střídmě, splnil si díky závratnému platu (poslední sezona 28,5 milionu dolarů) velký sen. Doma v Somboru si pořídil stáje a do nich klusáka, jehož pojmenoval Dream Catcher. „Koně jsou nádherná stvoření. Když trénují, jsou jako my lidi. Jedni jsou vytrvalci, druzí sprinteři,“ líčí zaníceně muž, jenž čte ve volném čase knihy o koních, a když ho chtějí spoluhráči dostat do pohody, zavedou nenápadně řeč na dostihy. Vášní hvězdného basketbalisty Nikoly Jokiče jsou koně • Foto Twitter.com

Kluk odvedle Na rozdíl od ostatních hvězd NBA nežije Jokič na sociálních sítích, nevyhledává pozornost. Naopak se mu spíš příčí. Mezi spoluhráči platí ale za vtipálka a oblíbeného patrona, jenž nezkazí žádnou legraci. V jednom z rozhovorů zmínil, že nejraději ve volném čase rybaří. „I když vůbec nevím, jak se ryby chytají.“ Další hláška: „Můj táta chvíli neposedí, pořád musí něco dělat. Já jsem jeho pravý opak, nejradši lenoším.“ Za ženu si vzal milovník seriálu Přátelé v roce 2020 dlouholetou lásku Nataliju, loni v září se jim narodila dcera Ognjena. A první zpráva, kterou napsal trenéru Miku Maloneovi? „Kouči, je to hrozně divný. Nic nedělám, všechno s miminkem obstará Natalija a stejně jsem naprosto vyčerpanej…“ Srbský basketbalista Nikola Jokič z Denveru Nuggets byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem sezony NBA • Foto ČTK / AP / David Zalubowski

Předloha z NFL Díky své životní cestě a unikátnímu talentu je Jokič přirovnáván k jedné z legend. Není jí však Michael Jordan či LeBron James, ale génius ze zeleného trávníku NFL Tom Brady. Jokič je rovněž pomyslným quarterbackem na basketbalovém place, řídí hru, je nejlépe přihrávajícím pivotem v dějinách NBA. I Brady byl vybraný až v šestém kole draftu, byl zoufale neatletický a skauti ho podceňovali. Pokud je vaším nejsilnějším svalem mozek, zvládnete velké věci, ukazují ale nakonec oba dva.