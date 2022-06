Úžasný test ve finále NBA. Warriors proti obraně Bostonu, ten chce 18. titul

Basketbalisté Bostonu postoupili do finále NBA • ČTK/AP

Basketbalisté Bostonu postoupili do finále NBA • ČTK/AP

Basketbalisté Golden State se radují z postupu do finále NBA • Reuters

Basketbalisté Golden State oslavují postup do finále NBA • Reuters

Golden State Warriors oslavují postup do finále play off NBA • ČTK / AP / Jeff Chiu

V letech 2015-2018 se podepsal pod trio titulů v NBA. Hvězda Golden State Stephen Curry teď cílí na čtvrtou trofej. Warriors vstoupí v noci na pátek do finále z pozice favorita, jenže je tu jeden háček. Pod vedením kouče Stevea Kerra má kalifornský tým s jediným soupeřem negativní bilanci vzájemných zápasů – tím sokem jsou právě Boston Celtics.

Dokáže obrana Bostonu v letošním play off NBA odolat i favorizovaným Warriors? To je zásadní otázka před startem finálové série. Golden State útočí na čtvrtou trofej za posledních sedm let, naposledy slavili v roce 2018.

Tehdy šli Stephen Curry a spol. do finále proti Clevelandu Cavaliers v roli žhavých adeptů na triumf. Doba se však změnila nejen v tom, že se Kaliforňané přesunuli z Oaklandu do San Francisca. Jejich soupeřům se nyní dává reálná naděje na dlouhou, vyrovnanou a úspěšnou sérii.

Boston disponuje prvotřídní defenzivou, díky které se v play off bravurně popasoval s hvězdou Brooklynu Kevinen Durantem i loňským šampionem Giannisem Antetokounmpem z Milwaukee. V konferenčním finále Celtics zkrotili útok Miami takovým způsobem, že hráči Heat místy působili bezradně. Po dvou zvládnutých sedmizápasových sériích postoupili po 12 letech do hry o zlatý grál.

„Očividně jsou skvělý tým. Skupina bostonských hráčů za posledních čtyři pět let hodně prožila. Úspěch si dokázali udržet a jsou teď na finálové scéně. Pro nás to bude úžasný test,“ vyhlížel tuhou bitvu Curry.

Trojnásobný šampion NBA září i v aktuální sezoně. V 16 zápasech play off má průměr 25,9 bodu a je hlavním adeptem na cenu pro nejužitečnějšího hráče finále, kterou ještě nikdy nezískal.

Tým z Pacifické divize se má oprávněně na pozoru. Boston kromě obrany sází na „zabijáky“ z perimetru Jaysona Tatuma, Jaylena Browna a Marcuse Smarta.

Křídelník Tatum si před pár dny v Miami přebral cenu pro nejužitečnějšího hráče play off Východní konference. A do nebe zdravil svůj idol Kobeho Bryanta, jehož památku uctil fialovou páskou s číslem 24 na paži. Právě kluby Los Angeles Lakers a Boston mají ve výkladní skříni nejvíc trofejí (17) v celé NBA.

Klíčový mikrosouboj finále by mohla obstarat dvojice Curry – Smart. Elitní střelec proti držiteli ocenění pro nejlepšího obránce sezony.

„Z naivního jižanského kluka jsem se stal vyhladovělým bostonským mistrem. Nespokojím se s ničím jiným než cifrou 18,“ narážel Smart na potenciální rekord NBA. „Smart je dostatečně rychlý, aby stíhal rozehrávače. Je dost velký, aby uhlídal křídla. Chytrý, všestranný a skvělý obránce,“ vysekl poklonu opoře Celtics kouč Warriors Steve Kerr. Za jeho vlády na lavičce má kalifornský tým proti Celtics bilanci 7-9.

Finále na čtyři výhry však začínají Golden State v domácím prostředí, kde v play off zatím dominují. V nové hale Chase Center, kde hrají od roku 2019, zvítězili ve všech sedmi utkáních.

„Začínat doma je skvělé, zvlášť ve finále. Máme tu své publikum, to, na co jsme zvyklí. Jen si dál pojedeme to své,“ plánoval rozehrávač Jordan Poole. Ve své aréně rozhodli série s Denverem, Memphisem i Dallasem.

„Každý večer, když do haly vcházím, mi běhá mráz po zádech. Doslova,“ řekl majitel Warriors Joe Lacob. „Chodím na zápasy přes 50 let, byl jsem v každé aréně na světě. Lepší halu neznám,“ prohlásil. Ustojí však jeho klub zkoušku proti Celtics, kteří vyhráli ve vyřazovacích bojích sedm z devíti venkovních zápasů?