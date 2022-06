Čarostřelec Curry: MVP, jemuž je koš velký. Pomohl mu i speciální trénink

Steph Curry se ve třetím duelu zranil, ale měl by být v pořádku • ČTK / AP / Scott Strazzante

Steph Curry se ve třetím duelu zranil, ale měl by být v pořádku • ČTK / AP / Scott Strazzante

Steph Curry se ve třetím duelu zranil, ale měl by být v pořádku • ČTK / AP / Carlos Avila Gonzalez

Steph Curry se ve třetím duelu zranil, ale měl by být v pořádku • ČTK / AP / Michael Dwyer

Neměl konkurenci. Ve finálové sérii skóroval průměrně 31,2 bodu na zápas, druhý nejlepší šutér Jaylen Brown z Bostonu jen 23,2. Celtics se přitom po základní části pyšnili nejlepší ligovou obranou. „Bez něj bychom to nedokázali, pro mě je tohle koruna na jeho kariéře,“ prohlásil Steve Kerr, kouč Warriors.

Nejvíc trojek ve finálové sérii 1. Steph Curry (Golden State) 2016 32 2. Steph Curry (Golden State) 2022 31 3. Danny Green (San Antonio) 2013 27 4. Steph Curry (Golden State) 2015 25

Žádný Curryho výkon nebyl větší než ten ze čtvrtého zápasu. Borci z Golden State prohrávali v sérii 1:2 na zápasy a chystali se k dalšímu utkání na palubovce Bostonu, v jednom z nejnepřátelštějších prostředí v dnešním sportu. Curry měl pochroumanou nohu, kterou ledoval, co mu síly stačily. V zoufalé situaci předvedl další den skutečnou explozi – 43 bodů včetně sedmi trojek. Šlo o možná nejlepší a nejdůležitější zápas, co kdy odehrál.

Celkově ve finálové sérii trefil 31 trojek a o jedinou zaostal za vlastním rekordem. Každičká střela ze střední či trojkové vzdálenosti měla hodnotu 1,35 bodu. To je třetí nejlepší střelecký výkon v dějinách play off a nejlepší v historii finálové série. A to si ještě číslo ušpinil nepovedeným pátým mačem, kdy netrefil jediný z devíti střeleckých pokusů z trojky.

Pokud legenda o ostrostřelci potřebovala vůbec ještě další kapitolu, tato nemohla být výmluvnější. Nepřišla z čistého nebe…

Basketbalová obroučka o průměru 45 centimetrů visí 305 centimetrů nad zemí. Oranžový míč velikosti 7, s nímž hrají muži, má průměr circa 24 centimetrů. To jen pár čísel na úvod pro lepší představu, jak Curry loni v létě trénoval. Zaměřil se na absolutní preciznost, s osobním koučem Brandonem Paynem začal používat technologii mapující trajektorii střely. A ne každou, i když balon propadne obroučkou, považují za úspěšnou.

„Dávat v tréninku jakékoliv koše už není dost dobré,“ popsal Payne s tím, že pouze ty střely, které měly potřebný oblouk a skončily uprostřed obroučky, vyhodnotil systém jako úspěšné. V opačném případě se bral pokus jako minutý. „Bylo to hlavně mentální cvičení, abych byl nejdokonalejší, jak jen to je možné,“ líčil Curry.

Takto střílel z místa, z driblinku, když neměl potřebnou rovnováhu a srovnané nohy či přes obránce. „Když dám sice deset střel, ale jedna z nich neskončí v námi určeném okně, musí střílet dalších deset pokusů. A tak dál. Byl to nápor na fyzičku i psychiku, protože tím cvičením nechcete strávit celý den a odcházet stahaný jak pes, jelikož tenhle dril nelze porazit. Musíte být neustále koncentrovaný a nejdokonalejší, jak jen to jde,“ vysvětloval basketbalista. Zda dosáhl skutečné dokonalosti, není v jeho případě jisté. Ve finále však předvedl, že se jí hodně blíží.