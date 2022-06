Curryho jízda! Ve čtvrtém finále nasázel 43 bodů a Warriors srovnali sérii

O Curryho startu přitom nebylo jasno, tahoun Warriors si ve třetím finálovém utkání poranil nohu. „Naštěstí to nebylo vážné. A všichni jsme věděli, jak důležitý tenhle zápas bude,“ řekl novinářům Curry.

Celtics v poločase vedli o pět bodů, ještě pět minut před koncem byl stav 94:90. Pak ale domácí hráči minuli šest střel a soupeř i díky Curryho trojce rozhodl zápas desetibodovou šňůrou. Celtics v duelu nestačili na doskoku, kde získali o 13 míčů méně než hosté, a stříleli s úspěšností pouze 40 procent.

Curry poprvé od roku 2013 nastřílel v play off přes 40 bodů, když trefil 14 z 26 střel a sedm ze 14 trojek, a ve finále si drží průměr přes 34 bodů na utkání. Navíc se přidal k Jerrymu Westovi a Magicu Johnsonovi, kteří jako jediní rozehrávači v historii nasbírali ve finále aspoň 40 bodů a deset doskoků.

„Srdce, které (Curry) má, je neuvěřitelné. Občas to, co dokáže, bereme jako samozřejmost. Nese náš tým na zádech, v úterý mu všichni musíme pomoct,“ uvedl Klay Thompson. “Je to pro něj těžká série, Celtics jsou vyšší i atletičtější, ale Steph je zase pořádně soutěživý,“ pochválil Curryho trenér Steve Kerr.

Currymu při triumfu v hale TD Garden sekundovali Thompson s 18 body, Andrew Wiggins se 17 body a 16 doskoky či Jordan Poole se 14 body. Kevon Looney z lavičky přidal šest bodů a 11 doskoků s 20 plusovými body. Draymond Green zůstal na dvou bodech, devíti doskocích a osmi asistencích.

Domácí celek vedl Jayson Tatum s 23 body, 11 doskočenými míči a šesti finálními pasy, proměnil ale pouze osm z 23 pokusů z pole. Jaylen Brown přidal 21 bodů, Marcus Smart 18 a Derrick White 16, ani jeden z nich se nicméně ve střelbě nedostal na 50 procent. Celtics rovněž zahodili pět šestek.

„Holt jsme si to udělali složitější. Bylo by samozřejmě jednodušší jet na páté utkání do San Francisca za stavu 3:1 pro nás, na druhou stranu víme, co v této situaci dělat. Už jsme v ní byli,“ zhodnotil duel trenér Bostonu Ime Udoka. Jeho tým letos zná stav 2:2 v sérii už z duelů proti Milwaukee nebo Miami.

Finále play off NBA - 4. zápas:

Boston - Golden State 97:107 (28:27, 54:49, 78:79)

Nejvíce bodů: Tatum 23, Brown 21, Smart 18, White 16 - Curry 43, Thompson 18, Wiggins 17, Poole 14. Stav série: 2:2.