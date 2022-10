Sezona NBA: Krejčího Atlanta míří vysoko, LeBron oholí vousatý rekord

V noci odstartoval korunovací šampionů z Golden State další ročník basketbalové NBA, už sedmasedmdesátý. Maraton 1230 utkání v základní části a následné play off vydá šampiony příští rok v červnu. Do té doby se budou utvářet nové příběhy. Česko bude fandit jedinému zástupci Vítu Krejčímu v nelehké situaci v Atlantě, LeBron James překoná Kareema Abdul-Jabbara v nejvíc nastřílených bodech v ligových dějinách. A jaké jsou další nejzajímavější dějové linky?

Tým jediného českého zástupce Víta Krejčího – Atlanta – je velkou neznámou. Hawks balancují na hraně, aby s drahým kádrem nemuseli platit daň z luxusu. Právě proto se jim dvaadvacetiletý Krejčí s gáží 1,56 milionu dolarů (z níž je však jen polovina garantovaná a druhá bude až po 10. lednu, pokud v týmu zůstane), hodil. Dejounte Murray a Clint Capela mají ve smlouvě rozličné bonusy, které by mohly přijít Atlantu na dani z luxusu draho. Proto The Athletic spekuluje, že by se mohl před uzávěrkou přestupů český borec opět stěhovat v rámci úsporných opatření. To je černý scénář. Optimistický hovoří o tom, že bude týmu přísného kouče Natea McMillana šlapat, hvězdný Trae Young si porozumí s nově příchozím Murraym a Hawks budou dělat dusno v horní polovině Východní konference. Tým s elitním útokem a mizernou obranou je zatím v predikcích v polovině startovního pole ligy.

50 zápasů od trůnu

Den před Silvestrem oslaví osmatřicáté narozeniny, pokud zůstane zdravý a vše půjde podle předpokladů, do měsíce poté by si měl nadělit i ten nejskvělejší dárek. LeBron James by se měl stát v průběhu ledna nejlepším střelcem dějin NBA a vzít vousatý rekord Kareemu Abdul-Jabbarovi. Legendární pivot ho taktéž v dresu Lakers vylepšoval až do svých dvaačtyřiceti a zastavil se na cifře 38 387 bodů. Jamesovi po nočním otevíracím duelu sezony proti Golden State chybí na tuto metu 1294 bodů. S jeho kariérním průměrem přes 27 bodů na utkání by mu mělo zabrat cirka 50 odehraných utkání v sezoně, než bude moci slavit. „Nebudu lhát. Jsem v úžasu z toho, že tenhle asi nejcennější rekord, po kterém všichni prahnou, mám tak blízko. Tohle je super cool,“ prohlásil James, ještě než v noci vstoupil do své dvacáté sezony v NBA. S Abdul-Jabbarem se nemají zrovna v lásce, legendární pivot ho v minulosti například opakovaně veřejně kritizoval za laxní přístup k očkování proti covidu.

1295 - Tolik bodů chybí LeBronu Jamesovi k vystřídání Kareema Abdul-Jabbara na trůnu pro nejlepšího střelce dějin NBA.

Nejvíc bodů v dějinách NBA 1. Kareem Abdul-Jabbar 38 387 2. LeBron James 37 093 3. Karl Malone 36 928 4. Kobe Bryant 33 643 5. Michael Jordan 32 292