Jako v Oklahomě? Krejčího šance díky marodce. Ukázal, jak může být platný

Má štěstí v neštěstí. Tak by se zatím dala charakterizovat etapa Víta Krejčího v NBA. Z osobního hlediska prožil zatím nejpovedenější zápas v dresu nového chlebodárce z Atlanty, ale za jakou cenu? Hawks sužuje naplněná marodka kreativními hráči a v noci přibyl další. Otevírají se tedy vrátka pro rodáka ze Strakonic k poctivější minutáži? Proti newyorským Knicks zvládl za čtrnáct a půl minuty 7 bodů, 3 doskoky a 1 asistenci, přesto Atlanta jednoznačně v Big Apple padla 89:113.

Když začal nakukovat v minulé sezoně do NBA ve státě osadníků, bylo jasné, že má před sebou ještě kus cesty. Trenér Mark Daigneault mu ale v Oklahomě dával docela značný prostor až na jaře, protože se Krejčí musel nejprve zotavit ze zranění kolene a kotníku a pak taky nezbývalo nic jiného. Roster týmu připomínal spíše lazaret.

Krejčí na sebe dokázal upozornit. V březnu třeba zaznamenal svůj premiérový double-double v zámoří, kdy zatížil konto Orlanda 12 body a přidal 11 doskoků. Díky svým 203 centimetrům je i z pozice guarda platný pod oběma koši. Tedy umí to, pokud jej kouč pustí na hřiště. Jen by potřeboval poněkud zesílit. Pořád působí tak trochu jako pavouk na palubovce.

Ne nadarmo se o něm říká, že je budoucím nástupcem Tomáše Satoranského u české reprezentace. Oba mají přes dva metry, což pro rozehrávače není tolik časté, a oba se dokázali před odchodem do Ameriky ukázat ve Španělsku.

Krejčího příběh však v Oklahomě pohádkově nekončí. Spíše jej berme jako pilotní díl snad dlouhého amerického seriálu. Přes léto se totiž stal obětí přestavby týmu a bylo mu sděleno, že poputuje zhruba 1350 kilometrů dál na východ. Novým působištěm se stala Atlanta Hawks.

„Nějaké zklamání tam určitě je, na druhou stranu se extrémně těším na tuhle novou výzvu a jsem rád, že jsem dostal možnost hrát v takhle kvalitním týmu a rozhodně se budu snažit využít ji naplno,“ okomentoval Krejčí změnu působiště před začátkem sezony pro deník Sport a web iSport.cz.

Měsíc s měsícem se sešel a Krejčí zatím na adrese v Georgii spíše paběrkuje, to je potřeba si přiznat. Lékaři Hawks ale začínají mít napilno. Kvůli otřesu mozku je mimo Trent Forrest, zranění jsou také křídelníci Collins s Hunterem. V posledním zápase k nim přibyl elitní guard týmu Dejounte Murray, který odstoupil po třech minutách.

Není v tom jistá paralela? V Oklahomě Krejčí dostal více šancí právě kvůli mnoha marodům, v novém působišti to sice zatím taková divočina není, ale pro Krejčího je podstatné, že out jsou borci, kteří by mohli zastat jeho úlohu na palubovce.

I proto se více štěstí usmálo na Krejčího v New Yorku. Odehrál přes 14 minut, pomohl týmu 7 body, 3 doskoky a navrch přidal asistenci. Atlantě však pšenka nerozkvetla. Z Madison Square Garden si odvezla jasnou porážku 89:113. Zajímavější kolonka ve statistikách z pohledu českého hráče ukazuje, že když Krejčí hrál, Hawks toto hrací období vyhráli o 2 body.

Krejčí proměnil dvě trojky ze dvou pokusů a přidal jeden úspěšný trestný hod.

V současnosti jediný Čech ale čelí v Atlantě nadále veliké konkurenci. Hráčů, kteří mohou zastat rozehrávku a hrát na pozicích PG a SG je na straně Hawks spousta a největší star týmu Trae Young je navíc prakticky nedotknutelný.