Dlouhé nehty jako špinavá zbraň. Tak bolí být hvězdou NBA, Jokič nebrečí

Po All Star pauze začíná jít do tuhého, týmy NBA s blížícím se play off utahují šrouby a basketbal se stává ještě fyzičtějším. Doslova na vlastní kůži to poznává Nikola Jokič, 211 centimetrů vysoký a 130 kilo těžký Srb. Po posledních utkáních jsou jeho ruce samý šrám a jizva, jak ukazují obrázky denverského fotografa Ryana Greena.

Během nedělního mače v Memphisu musela být zastavena hra a Jokič byl odvolán ze hřiště, aby mu týmový lékař ošetřil hluboký škrábanec, jenž mu způsobil Jaren Jackson Jr. po intenzivní strkanici pod košem. Jokiče, jenž letos v zápasech průměrně sbírá 24,8 bodu, 11,7 doskoku a 10 asistencí a směřuje za třetí trofejí MVP v řadě, ale jen tak něco neodradí.

„Upřímně řečeno jsem se pral se staršími bráchy, už když mi byly čtyři roky. A vydržím to hodně dlouho,“ řekl nevzrušeně v rozhovoru pro ESPN. Jokičovi o deset let starší bratři Nemanja a Strahinja jsou stejnými pořízky jako on. Jejich „výchova“ přispěla k tomu, že je dnes srbský obr ceněný i pro svou odolnost. Na rozdíl od slovinského kolegy Luky Dončiče se během zápasů nevzteká, nereklamuje fauly u rozhodčích.

Přesto mnozí fanoušci poukazují na to, zda již nebyla překročena hranice únosné fyzické hry. Hluboké šrámy, jež má Jokič na těle, jsou způsobeny dlouhými nehty obránců. Jde o jednu ze špinavých hráčských taktik, která přežívá dodnes. V přípravných kempech, kdy basketbalisté nastupují proti vlastním spoluhráčům, si nehty stříhají. Jak však vypukne sezona, slouží některým coby zbraň.