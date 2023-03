Vyvolený. LeBronův syn směřuje do NBA. Je o hlavu menší, tým získá i tátu

LeBron James Junior alias Bronny směřuje do NBA. Jeho táta obětuje cokoliv, aby si zahráli spolu... • Profimedia.cz

Jeho slavný táta prohlásil, že už teď je lepší než někteří hráči NBA. Expert z ESPN ho vidí v elitní desítce draftu do ligy v roce 2024. Na Instagramu má 7 milionů sledujících, objevil se na titulní straně Sports Illustrated. Budoucnost osmnáctiletého LeBrona Jamese Juniora přezdívaného Bronny fascinuje Ameriku. Lepší se tak evidentně, že sen o prvním duu otec – syn v dějinách NBA nabírá stále výraznější kontury.

Má čtyři mistrovské prsteny, v NBA nenastřílel nikdo víc bodů než on. Je mu 38 let a vášeň pro basketbal u něj nevyhasíná. Minimálně dvě další sezony chce LeBron James ještě pod koši vydržet. I ve svém věku má pořád sportovní sen, možná ten největší - setkat se v jednom týmu se synem Bronnym.

Sám mířil do NBA v osmnácti hned po střední škole. Od té doby se však pravidla NBA změnila. Nejlepší liga světa dnes přijímá na draft až devatenáctileté mladíky, kteří mají rok po středoškolské docházce. Ať už mezitím nastupují na univerzitě či jinde po světě mezi profesionály.

Bronny James tak bude způsobilý k draftu v roce 2024 a může to být extrémně zajímavé léto. Tým, který si Jamese juniora vybere, získá dva hráče najednou. „Kam půjde Bronny, půjdu i já. Udělám cokoliv, abych si se synem zahrál. O peníze vůbec nejde,“ prohlásil již loni LeBron, jenž má u LA Lakers smlouvu na příští sezonu a pro ročník 2024/25 hráčskou opci za 50 milionů dolarů. S klidem je oželí a půjde se slevou někam, kde v jedné šatně usedne s nejstarším ze svých tří dětí, jehož je největším fanouškem.

O hlavu menší

Není toho moc, co si legenda palubovek v životě vyčítá. Že dal prvorozenému jméno LeBron James Junior ho však trápí. „Já vyrůstal bez táty a zařekl jsem se, že pro své děti udělám všechno, co pro mě ten člověk nedělal. Proto dostal i mé jméno, což mě teď trochu trápí. Je ale na něm, aby šel svou vlastní cestou,“ líčí James, který žije se svou středoškolskou láskou a dnes manželkou Savannah příkladný rodinný život bez výstřelků.

Být synem jednoho z nejznámějších sportovců planety je však břímě. Kdykoliv LeBron dorazí na zápas Bronnyho soukromé střední školy Sierra Canyon, strhne se cirkus. Mladík žije v permanentním podezření, že větší váhu než basketbalový talent má jeho příjmení. Sice zdědil tátovy rysy, nikoliv však výšku. V osmnácti měří jen 190 centimetrů a již moc nevyroste, otec je přitom skoro o hlavu vyšší (206 cm).

I proto dřív brali ostatní jeho vlastní sen o NBA s despektem. V posledním roce na střední škole si ale dělá Bronny jméno. Nedávno byl vybraný do prestižního utkání McDonald’s All-American, kam se dostane jen 24 nejlepších středoškoláků z celých USA.

Když koncem února zveřejnil expert ESPN Jonathan Givony první předpověď pro draft 2024, zařadil Bronnyho na desáté místo s tím, že po něm sáhnou Orlando Magic. Na jednu stranu se jedná o věštění z křišťálové koule, svou váhu však slovo respektovaného insidera má.

„Vyrostl v pravděpodobně nejlepšího obránce na perimetru ve svém ročníku, zatímco se zlepšuje i ve střelbě a tvorbě hry,“ napsal Givony. A sám LeBron před pár týdny tweetoval, že jeho nejstarší syn je už teď lepší než někteří borci, kteří v NBA nastupují...

Bronnyho, jenž podle lidí z jeho okolí zůstal přes veškerý zájem pokorným pracovitým klukem, teď čeká další volba. Končí na střední škole, poslední rok před draftem potřebuje vyplnit hraním.

Ačkoliv se mnozí domnívali, že zamíří do farmářské soutěže NBA G League, kde by měl garantovaný dostatek času na palubovce, James junior naznačuje, že půjde s kůží na trh a popasuje se coby nováček s konkurencí na některé z prestižních univerzit.

„Může jít, kam bude chtít. Stačí mi jen zvednout telefon, protože je tak dobrý hráč,“ hlásá pyšný táta LeBron, zatímco univerzitní skauti si stýskají, že rekrutovat Bronnyho je extrémně složité.

„Viset hodiny na telefonu s mámou a tátou, což je běžné, v tomhle případě moc nejde,“ pravil jeden. „Snažil jsem se do toho vložit, ale musíte překonat tisíc překážek. Potřebujete si domluvit čas s publicistkou na úterý či čtvrtek, jen abyste se dostali k jeho mámě,“ povzdechl si anonymně další z nich.

Jiní zase soudí, že vše je už dopředu dané a Bronny si vybírá vzhledem k tátovým vazbám mezi Ohio State (tam by LeBron nastoupil, kdyby neodešel rovnou ze střední do NBA), Oregonem (svou alma mater masivně podporuje Phil Knight, zakladatel Nike, u které je LeBron celou kariéru) a University of Southern California.

Jako Gordie Howe?

Poslední sezona před draftem je zcela klíčová. Pokud by se Bronny neprosadil, spadne i jeho cena na trhu nováčků. Na druhou stranu je skoro jisté, že po něm některý z týmů NBA sáhne s vidinou toho, že tím získá i jeho otce.

Sám LeBron však tvrdí, že rodinným konverzacím společná basketbalová budoucnost ani náhodou nedominuje. „Nechávám to běžet, ale rád sám rozmlouvám s basketbalovými bohy. Vždy jsem si dával cíle a oni mě pokaždé vyslyšeli. Doufejme, že ani k tomu poslednímu nebudou hluší,“ vyznal se James, jak vroucně si přeje usednout v šatně se synem.

Vždyť jako dítě hltal dojemný příběh, když se v dresu baseballových Seattle Mariners sešel Ken Griffey se synem Kenem Griffeyem Juniorem a v jednom zápase oba po sobě odpálili i homerun. Hokejová NHL dokonce pamatuje story, kdy si titán ledových ploch Gordie Howe v jednapadesáti zahrál se dvěma syny – Markem a Martym.

Ani tahle meta nemusí být pro nestárnoucího LeBrona úplnou sci-fi. Na střední škole Sierra Canynon už se tuží i jeho mladší syn Bryce, který měří v patnácti 195 centimetrů...

