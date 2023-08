„Odložený“ Krejčí: škrt byl zadarmo, expert věří, že v NBA zůstane

Bez domova. Prozatím. Po necelém roce se Atlanta Hawks vzdala služeb jediného Čecha v NBA Víta Krejčího. Pro basketbalistu to nemusí znamenat konec v zámoří. Ve třiadvaceti letech má dvoumetrový rozehrávač stále perspektivu, odborníci předvídají, že může od jiného klubu dostat nabídku dvoucestné smlouvy a dál se pokoušet splnit si sen za Atlantikem.

Matematika mluvila proti Vítu Krejčímu. Týmy NBA mohou mít na soupisce pouze patnáct podepsaných hráčů s jednocestnými kontrakty. A on se mezi ně nevešel. Zvlášť kvůli tomu, že ze smlouvy pro příští sezonu na 1,8 milionu dolarů neměl garantovaný ani cent.

Hawks mu nic nedluží, a tudíž je nestojí ani dolar, že se vzdali jeho služeb a zařadili ho na waiver, tedy seznam odložených hráčů. Zde po Krejčím během 48 hodin může sáhnout jakýkoliv další ligový tým. Pokud waiverem projde, bude z něj nechráněný hráč s možností podepsat kdekoliv jinde.

„Pro některý klub může být dobrým kandidátem pro dvoucestný kontrakt,“ soudí John Hollinger, expert serveru The Athletic a někdejší viceprezident hráčských operací Memphisu Grizzlies.

Dvoucestný kontrakt mohou podepsat pouze hráči s méně než čtyřletou zkušeností v NBA. Každý tým může mít na soupisce k patnáctce basketbalistů ještě další dva s tímto statusem. Zpravidla se jedná o mladíky s potenciálem, kteří však potřebují ještě čas vyhrát se na nižší úrovni. To jim umožňuje střídavý start v NBA (za sezonu mohou odehrát v lize jen 50 zápasů) a ve farmářské soutěži NBA G League.

Je obvyklé, že slabší týmy v přestavbě se soustředí na rozvoj svého vlastního talentu z draftu, po Krejčím by tedy mohl spíš sáhnout některý ze silnějších celků. Fanoušci už začali spekulovat například o mistrovském Denveru či Torontu, jež potřebuje sílu na rozehrávku.

Pro Krejčího může hovořit i zdařilé vystoupení v českém dresu při předolympijské kvalifikaci, kdy během tří utkání průměroval 14 bodů, 5,3 doskoku a 6,7 asistence. V bodech a asistencích byl z českého týmu nejlepší, v doskocích mu patřilo druhé místo.

„Atlanto, díky! Nebylo to dlouhé, ale tohle město a fanoušky budu mít navždy v srdci,“ vzkázal strakonický rodák, zatímco příznivci Hawks na sociálních sítích chválili jeho oddanost a pozitivní přístup na lavičce.

Dá se čekat, že Krejčí i nadále bude preferovat setrvání v NBA před návratem do Evropy. V červnu na tohle téma Sportu řekl: „Dokážu žít s tím, že dostanu příležitost, nebudu dost dobrý a pak se vrátím do Evropy. Ale nedokážu žít s tím, že bych šanci nedostal. Dokud bude naděje, chci tam zůstat a předvést, že do NBA patřím.“