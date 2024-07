Krejčího „ghost mode“: ze dna jezera ke smlouvě na 230 milionů

„Pamatuju si to jako teď: v říjnu mě propustila Minnesota, protože jsem si zranil prst a potřeboval jsem na další operaci. Byl jsem úplně dole a zapnul ´ghost mode´, ponořil jsem se úplně do sebe. Přiletěl za mnou kondiční trenér Michal Miřejovský, oholil jsem si hlavu a každý den jsme tři hodiny makali. Potom jsme vlezli do ledového jezera někde v Iowě... Nevěřil jsem, že to bude můj konec v NBA.“

A také že nebyl. Vít Krejčí vypráví v rozhovoru, kterého se zúčastnil o jeho agent Phillip Parun, o své motivaci, vůli, ale i tom, co ho čeká v Atlantě.

Podívejte se na VIDEO!