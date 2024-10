Krejčí nabral kila, cítí důvěru trenéra: Přijde mi, že už jsem veterán NBA

Na začátku ročníku ligy snů cítí důvěru trenéra. Basketbalista Vít Krejčí (24) si proto chce upevnit pozici v týmu a zabojovat o play off. V dresu Atlanty Hawks začal už čtvrtou sezonu v NBA. „Průměrná životnost hráče v NBA je asi dva, dva a půl roku, takže to už jsem překonal. Jsem rád a vděčný za každou další sezonu, užívám si doslova každou minutu,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

S týmem podepsal čtyřletou smlouvu na 10 milionů dolarů. Až kontrakt vyprší, bude Vítu Krejčímu už osmadvacet. „Přijde mi, že už jsem veterán teď,“ smál se při myšlenkách, kde se bude vyskytovat za čtyři roky. „Může nastat situace, kdy se ocitnu v týmu, kde nebudu dostávat šanci, a tím to prostě končí. S tím nenaděláte nic,“ líčí strakonický rodák realitu v NBA.

S jakým cílem jste vlastně vstupoval do nového ročníku?

„Ujistit si minuty v rotaci, najít si svoje místo. A z pohledu týmu se snažit bojovat o play off. Myslím, že na to máme dostatečně dobrý tým, hodně jsme se zlepšili – obzvlášť v obraně. Je to věc, na které musíme stavět. A taky hrát rychle dopředu. V prvních zápasech se do toho pořád dostáváme, ale je to lepší a lepší.“

Jste zatím spokojen s rolí v týmu a prostorem, který v zápasech dostáváte?

„Vím, že to bude pořád boj o minuty, nikdy nebude nic úplně jisté. Ale jsem rád za to, jak se mnou tým i trenér komunikují. Je vidět, že mi prostě věří, že ve mě vložili důvěru, a toho si vážím. Ale je teprve začátek, ještě se to bude dál někam posouvat.“

Na čem jste nejvíc makal přes léto? Oproti působení v Oklahomě vypadáte dost nabušenější.

„Je to něco, co jsem musel hodně zlepšit. Basketbal je mnohem fyzičtější a musel jsem prostě přibrat kila. Teď jsme hráli proti OKC, a když mě viděli, všichni říkali, že jsem hodně vyrostl. Bylo to hezké – byli to právě oni, kteří mě poprvé viděli, když jsem před čtyřmi lety přišel do NBA... Bavil jsem se tam i s kondičákem a všichni říkali, že vypadám dobře, silnější. Fyzicky se cítím mnohem líp – ať už silově, ale připadám si taky mnohem pohyblivější. Víc jsem se soustředil na protahování, na mobilitu. V tomhle ohledu se cítím fakt dobře.“

V létě jste prý vážil kolem 96 kilogramů. Držíte se na tomto čísle?

„Od chvíle, kdy začaly přípravné zápasy, jsem zase shodil dvě tři kila. Je fakt těžké držet váhu v průběhu sezony, ale myslím, že jsem silovější. I když jsem nepřibral tolik kilo, přibral jsem víc svalů.“

Z Atlanty odešel Dejounte Murray, velká osobnost a důležitý hráč. Jevíte se ale jako zajímavý tým, který by v lize mohl dělat v dobrém slova smyslu bordel. Jak vidíte sami sebe?