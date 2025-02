Hvězdná výměna v NBA: Dončič míří za LeBronem, Dallas získal šampiona

Dončič strávil v Dallasu celou dosavadní kariéru v NBA od roku 2018, kdy přišel do zámořské ligy poté, co zářil v dresu Realu Madrid. V první sezoně si vysloužil cenu pro nejlepšího ligového nováčka a už pětkrát byl nominován do Utkání hvězd NBA. Loni se stal nejlepším střelcem základní části a v play off pomohl Dallasu až do finále, v němž Mavericks podlehli Bostonu.

V probíhající sezoně trápí pětadvacetiletého rozehrávače opakovaná zranění. Od konce minulého roku nenastoupil Dončič kvůli problémům s lýtkům. Od začátku soutěže odehrál jen 22 zápasů s průměrem přes 28 bodů, osm doskoků a téměř osm asistencí.

Se zraněními mívá často potíže také Davis. V nynějším ročníku však o šest let starší americký pivot zvládl zatím odehrát 42 utkání a má průměr téměř 26 bodů a 12 doskoků. Za Lakers nastupoval od roku 2019, kdy přišel z New Orleans. Hned v první sezoně se slavným týmem získal mistrovský titul.

S Dončičem se přesunou do Lakers také Maxi Kleber a Markieff Morris, zatímco Dallas získal kromě Davise ještě Maxe Christieho.