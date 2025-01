Krejčí jede, ale Atlanta nevyhrává. Welsch: Utvrdil se, že do NBA patří

Poslední tři klání šel Krejčí v NBA vždy přes třicet minut na hřišti. Patří momentálně k nejvytíženějším plejerům kouče Quina Snydera. Kdyby tohle českému reprezentantovi někdo namluvil loni touto dobou, asi by nevěřil i kvůli pauze zapříčiněné zraněným ramenem.

Krejčího status jistým způsobem v zámoří roste. Když se prosadil proti Torontu dvaceti body a byl nejlepším střelcem Atlanty, dokonce se jeho jméno opakovalo v zámořských médiích jako nikdy předtím. „Trenéři mě nabádají k tomu, abych střílel dál a dál,“ řekl Krejčí po top individuálním výkonu, kdy se proměnil v trojkového virtuóze. Zpoza perimetru mířil přesně při čtyřech prvních pokusech za tři body v utkání. Jeho výhodou je také fakt, že na rozehrávače narostl do slušné výšky 203 centimetrů. Fušovat může i do pozice křídelníka.

„Být střední rozehrávač a generál na hřišti není v elitním basketbale vůbec snadné. Obzvlášť ne v NBA, kde má každý tým hráče, který by mohl aspirovat na All-Star Game. Je fajn, že Vítek v sobě objevuje agresivitu a stránku scorera na úrovni NBA,“ má radost Welsch.

Udrží pozici i po návratu zraněných spoluhráčů?

Vzhledem k obnovenému zranění Jalena Johnsona dostává Krejčí více prostoru. Navíc chybí i jednička draftu 2024 Zaccharie Risacher. Francouzská naděje proti Houstonu byla u střídačky jen v teplákové soupravě a několikrát uznale tleskala po Krejčího akci.

Z dlouhodobějšího hlediska je nešťastné, že se Krejčí dostal do negativní spirály týmových výsledků. Dvacet bodů proti Torontu? Super zářez, ale už horší byla skutečnost, že Hawks s jedním z nejhorších celků NBA padli 94:117. Lékaři Hawks jsou v permanenci a z osobních důvodů naposled chyběl i srbský kanoný Bogdan Bogdanovič.

Je tedy otázkou, zda Krejčího při současných výsledcích týmu nesemele návrat jeho konkurentů. Atlanta padla už šestkrát v řadě. „Příležitosti vznikají z ničeho a pak se to zase může změnit. Věřím, že Atlanta najde vítězný rytmus i s Vítkem v sestavě. Svět NBA je jiný taky v tom, že ne vždy rozhoduje sportovní stránka. Pokud jsou všichni zdraví, tak je to taky o tom, kolik si dotyčný vydělává peněz, nebo jak moc se prodávají jeho dresy,“ připomněl Welsch pořádky nabyté zkušenostmi z NBA.

Momentálně Krejčího důležitost pro tým roste. Je to vidět v mezihře i v tom, co si dovolí a jak reaguje po povedených akcích. Je z něj cítit větší uvolněnost, po úspěšné trojce rozdává úsměvy. Sebevědomí šlo evidentně nahoru, čehož si všiml i Welsch.

„Udělal znatelný posun v mentální připravenosti. Nějakou dobu to vypadalo, že jeho kariéra v zámoří ani pokračovat nebude. On ale utvrdil sám sebe i v závěru loňské sezony, že do NBA patří a že může být týmu prospěšný. Samozřejmě je tam těžká práce na kondici i dovednostech, ale já tam vidím posun hlavně v té vnitřní síle,“ míní někdejší hráč Bostonu či Milwaukee.

Velká prověrka na Krejčího a spol. čeká už 31. ledna, kdy se Atlanta postaví lídrovi východní konference z Clevelandu.