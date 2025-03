Vítězové a poražení. Dončič vs. Davis: výměna, která otřásla světem sportu

Vůbec poprvé za téměř 80 let historie NBA se stalo, aby byly uprostřed sezony navzájem vytrejdováni dva hráči, kteří byli v předchozím ročníku v „All-NBA“ týmech. Dončič v nejlepší pětce ligy, Davis v té druhé. Jinými slovy: dva naprosto elitní hráči, navíc z Dallasu a LA Lakers, týmů, které mají ambice hrát o titul.

Proč k trejdu došlo? Má vlastně nějaké vítěze a poražené, vydělal na tom jeden hráč nebo tým? Dá se to vůbec odhadnout? A jak je možné, že se takový megatrejd podařilo až do poslední chvilky udržet v tajnosti?

Trejd jako žádný jiný?

Sportovní svět už řadu šokujících hráčských výměn samozřejmě zažil a Los Angeles s tím má své zkušenosti. Jenže v minulosti probíhaly trochu jinak. V roce 1975 byla do Kalifornie z Milwaukee vyměněna jedna z ligových legend Kareem Abdul-Jabbar a mělo to na budoucnost Lakers a jejich úspěchy v 80. letech (5 titulů) zásadní dopad. Trejd však proběhl mimo sezonu, a to osm měsíců poté, co o výměnu požádal sám Abdul-Jabbar. Podobně to bylo i s dalšími pivotmanskými velikány.

Už na konci 60. let přišel do Lakers velikán Wilt Chamberlain, také žádající o odchod z Philadelphie. Bylo to mimochodem poprvé v dějinách, kdy byl pro následující sezonu vyměněn úřadující MVP ligy. Už jeho předchozí přesun ze San Franciska zpátky do Philadephie (tam Chamberlain kariéru začínal, protože byl draftován týmem Philadelphia Warriors, ovšem klub se v jeho čtvrté ligové sezoně přestěhoval do San Franciska), a to do klubu 76ers, kteří se tam čerstvě přestěhovali (bývalý tým Syracuse Nationals), by se dala do jisté míry s Dončičovou šokující výměnou porovnávat. Však Slovinec je teprve třetím hráčem, jenž byl během úvodních sedmi sezon v lize pětkrát v nejlepší pětce NBA a poté byl vytrejdován. Ti dva před ním? Chamberlain a Abdul-Jabbar.

Zásadním okamžikem pro historii Lakers byl i příchod Shaquillea O´Neala v roce 1996. Ten s nimi ale podepsal v létě smlouvu jako volný hráč. Nicméně historie klubu celkem jasně ukazuje, že Hollywood zkrátka potřebuje mít vždy svou megahvězdu a Dončič možná ještě ani netuší, jak obrovský tlak ho zatíží v příštích letech, aby dokázal, že právě on je tím vyvoleným, kdo bude následovat takové legendy jako George Mikan, Chamberlain, Abdul-Jabbar, Magic, Kobe, Shaq nebo LeBron.

Los Angeles zažilo i jeden další zcela zásadní sportovní trejd, a to v rámci NHL. V roce 1988 byl do Los Angeles Kings vyměněn z Edmontonu nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky, což se do dějin zapsalo jako „The Trade“ a výrazně to změnilo mapu celé ligy.