Krejčího spanilý poločas v NBA. Proti Utahu trefil všech pět trojek. Těsně mu unikl osobní rekord

Dosud zůstává osobním rekordem rodáka ze Strakonic dvacet bodů, které nastřádal v lednu proti Torontu. To byl zápas Krejčího. Atlanta se totiž směrem dopředu trápila a Krejčí byl jejím nejlepším střelcem v utkání.

Proti Utahu to bylo o něčem jiném. Český reprezentant strávil na palubovce celkem o dvanáct minut méně než s Torontem. Už o poločase byl ale na vynikajících číslech, protože čtrnáct bodů stihnul do pauzy.

Škoda, že dvacítku nepřekonal, když se navíc jednalo o nadmíru ofenzivní utkání. I tak šlo o jeho nejpovedenější vystoupení od konce ledna. K tomu napomohla rozsáhlá marodka Jazz. Kouč Will Hardy nemohl počítat s důležitými hráči jako Lauri Markkanen, John Collins, Jordan Clarkson a další. To je dlouhodobější jev, proto je Utah poslední a Atlanta toho využila pro zlepšení pohody v kabině.

Atlanta svého soka udolala nadstandardní střelbou za tři body. Celým tým se vyšplhal na 53 procent úspěšnosti, což je obrovské číslo. Každý z hráčů Atlanty, který byl ve hře, se prosadil alespoň jednou zpoza perimetru. Hodně k tomu přispěl právě Krejčí, který nasadil k pěti trojkám. Všechny propadly obroučkou. „Gratuluju Atlantě, protože její hráči stříleli fantasticky za tři body,“ chválil soupeře trenér Hardy.

Atlanta si tak ve Východní konferenci polepšila na bilanci 37 výher a 41 proher. Nachází se momentálně na 8. místě a už před zápasem měla jistotu vstupenky do předkola play off. V posledních čtyřech zápasech základní části budou Krejčí a spol. bojovat o to, aby předkolo začínali na domácí palubovce.