„Šílený“ nápad rekordmana LeBrona: počká v NBA i na druhého syna?

Na draft do NBA v roce 2026 se totiž může dostat i jeho mladší syn Bryce, jehož nyní čeká v osmnácti přechod ze střední školy do univerzitního týmu Arizona Wildcats. „To by bylo šílené,“ pozastavil se pyšný otec nad představou, že by se mohl v elitní lize planety potkat i s druhým potomkem.

Na rozdíl od Bronnyho podědil Bryce tátovu figuru. Měří 198 centimetrů, což mu dává vyšší šanci se výrazněji prosadit. Již loni byl přizván k přípravě s americkou reprezentací do 17 let, jeho talent zatím skauti NBA ohodnotili čtyřmi hvězdičkami z pěti. Třetí z LeBronových dětí, desetiletá dcera Zhuri, se věnuje volejbalu.

Právě jim a manželce Savannah legenda děkuje za to, že má stále chuť pokračovat v kariéře. „Děti mi pořád říkají: ‚Tati, nenech se vytrhnout ze svého snu a pokračuj. Zvládáš hrát i být tu pro nás.‘ Když máte takovou podporu, všechno je jednodušší,“ uvedl James pro agenturu AP.

I proto se chystá na 23. sezonu v NBA, čímž posune rekord, o který se dosud dělil s Vincem Carterem. Očekává se, že využije hráčskou opci a v LA Lakers bude příští sezonu pobírat plat přes 56 milionů dolarů.

Momentálně je však jeho prioritou zdraví. V posledním zápase play off, které pro Lakers skončilo již v prvním kole výsledkem 1:4 s Minnesotou, si natáhl vazy v koleni. „Koleno se lepší. Mám pořád ještě spoustu času, abych si odpočinul, dal tělo dohromady a v září byl na začátku kempu blízko sta procent,“ pravil nejlepší střelec v dějinách zámořské soutěže.

V poslední sezoně dokázal, že zvládne porážet čas. Coby nejstarší hráč NBA sbíral v průměru 24,4 bodu, 8,2 asistence a 7,8 doskoku na utkání. Těch odehrál rovných 70 s průměrem téměř 35 minut na zápas. I tak si připouští, že se konec neodvratně blíží. „To už je v lidské povaze. Vždycky si říkám: Je tohle poslední rok? Nebo až ten další? Sám nevím, nemám žádný plán, nechávám to plynout a uvidím, jak mé tělo a rodina budou reagovat.“

Jeden sci-fi nápad však James zavrhl rovnou - že by se v americkém dresu zúčastnil olympiády v Los Angeles 2028. „To si vážně nedokážu představit,“ zakroutil hlavou.