Těžké rozhodování. Satoranský se kvůli NBA omluvil z reprezentace

Satoranský v předchozích zápasech kvalifikace nemohl hrát kvůli povinnostem v NBA. Na duely s Finskem (29. června) a Bulharskem (2. července) v Pardubicích už mohl být zařazen do nominace, ale po dlouhém rozmýšlení se nakonec rozhodl podruhé v kariéře národní tým odmítnout.

"Bylo to pro mě těžké rozhodování. Rozhodoval jsem se až do poslední chvíle. Nakonec jsem k tomu měl pár svých důvodů," uvedl Satoranský v tiskové zprávě. "Jedním z nich je to, že příští rok mě čeká jedna z nejdůležitějších sezon v mojí kariéře v NBA. Naplánoval jsem si dost náročné individuální tréninky během celého července, srpna a části září," vysvětloval český rozehrávač, který má před sebou poslední rok tříletého kontraktu s Washingtonem Wizards a bude hrát o jeho prodloužení, případně o smlouvu v jiném týmu NBA.

Navíc svou přítomností v národním týmu nechce narušovat sehranost mužstva, která vznikla při jeho absenci v předchozích čtyřech duelech kvalifikace. "Dalším důvodem je formát kvalifikace, který je z mého pohledu dost nešťastně zvolený. Neumožní mi zúčastnit se více než jedné třetiny zápasů, takže tímto rozhodnutím přicházím prakticky v uvozovkách jen o dva zápasy. To na moje rozhodnutí mělo velký vliv," dodal Satoranský.

Pražský rodák pravidelně reprezentuje od léta 2006, tedy od svých 14 let. První start v seniorském národním týmu si připsal v září 2008. Vynechal pouze léto 2011, kdy národní tým hrál zápasy v divizi B, která poté byla zrušena.

"Každý, kdo mě dobře zná, tak potvrdí, že reprezentace byla, je a bude pro mě v basketbale vším. Každé léto jsem se tomu snažil věnovat maximum úsilí a času, ale z těch důvodů, které jsem uvedl, by to letos bylo jiné," uvedl odchovanec USK. "Nezbývá mi než popřát klukům hodně štěstí. Doufám, že se jim bude dařit. Myslím a věřím, že tato dvě utkání zvládnou," dodal.

Zatím není jisté, zda tým posílí alespoň druhá z hlavních hvězd Jan Veselý. Pivot Fenerbahce Istanbul zatím účast nepotvrdil.