Satoranský v přípravě znovu pomohl, tentokrát k výhře nad Miami

Satoranský se poprvé dostal do hry v 11. minutě a v úvodu druhé čtvrtiny trojkou poslal svůj tým do těsného vedení. Oproti úvodní prohře s New Yorkem dostala větší prostor základní pětka, která zářila hlavně ve třetí čtvrtině. Nejlepší střelec utkání Bradley Beal v ní dal 12 ze svých 20 bodů a zařídil vedení o deset bodů.

Miami ale hrálo dobré utkání a opět se vrátilo do hry a v poslední části vedlo 93:89. V tu chvíli si vzal zápas pod svou taktovku Satoranský. Nejprve hezky připravil koš pro Jasona Smitha, chvíli na to sám skóroval po těžkém nájezdu a po rychlém protiútoku nahrál Austinovi Riversovi na trojku. V tu chvíli byl Satoranský nejlepším hráčem na hřišti a zasloužil se o to, že do poslední pětiminutovky šli Wizards za těsného vedení.

Trenér Scott Brooks se rozhodl poslat do koncovky hráče třetího sledu, kteří do té doby nehráli, a otestovat si jejich psychiku. A nováčci v týmu včetně bývalého hráče Nymburku Chassona Randlea, autora čtyř bodů, svou úlohu zvládli a dovedli Washington k výhře.