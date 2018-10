Poslední rok v NBA? O Satoranského se nebojím, vnímají ho, říká Zídek

Ani v přípravných duelech neslevil ze svého standardu. Hbitý v útoku, stále odvážnější při střelbě a dál s očima do všech stran, aby našel líp umístěné parťáky. Typický Tomáš Satoranský. „Každý ví, že je to pro něj hrozně důležitá sezona. Jak ho ale znám, je to obrovský soutěživec,“ věří českému basketbalistovi před třetím ročníkem v NBA první Čech, který v zámoří hrál – Jiří Zídek.

Když tedy třeba vezmete i jeho nedávné výkony v reprezentaci, kterými jí pomohl dostat se na MS, dá se říct, že je nyní na NBA připraven nejlépe, jak kdy byl?

„Tohle je těžké, porovnávat hru v národním týmu a NBA je jako míchat jablka a pomeranče. Hra v NBA podléhá jiným zákonitostem, je tam jiná politika a Tomáš se může dostat i do soukolí, jež není pod jeho kontrolou. To se v zámoří stává často. Po mentální stránce však vyspěl a ze zápasů v reprezentaci bylo patrné, že je připravený vzít na sebe zodpovědnost v těžkých chvílích a pomoci týmu. To je jednoznačné. Věřím tedy, že je na ten nejdůležitější rok připraven.“

Jak ale bude složité, že mu do týmu vedle dlouhodobé hvězdy Johna Walla přivedli zase novou konkurenci na rozehrávku v osobě Austina Riverse?

„Tohle se děje v jakémkoliv sportu, takto prostě funguje management týmu, který má nějaký názor, kam chce směřovat, svou vizi má i trenér… To jsou prostě ty věci, které nejsou pod vaší kontrolou. Tomáš však nad tím nesmí přemýšlet, z pohledu hráče je nejdůležitější být herně připravený a čekat na svou šanci.“

Může být pro něj výhodou, že zatímco Wall nebo Rivers jsou spíše individuální střelci, on je známý svou týmovou hrou, kdy dělá hráče kolem sebe lepší?

„Každý je nějaký typ hráče a je jasné, že John Wall má také jiný styl hry. Tomáš ale už také není mladý zajíc, je mu 27 let a na postu rozehrávače je to hotový hráč… Může ladit už jen drobnosti. Tak, jak jsme ho byli zvyklí vídat v Barceloně, dva roky ve Washingtonu, bude hrát i tuto sezonu. Co se týče jeho statistik, to je jiná věc.“

Ano, není tím typem, který by drtil individuální statistiky na úkor týmu. I když myslíte, že se i tohle posune? Minulou sezonu třeba zlomil 25 body české maximum Jiřího Welsche.

„To je úplně jedno. Myslím, že pohled na individuální statistiku pro něj není podstatný, ale aby se dostal do rotace osmi, devíti hráčů.“

Jak tedy vnímáte, že je brán jako hráč do druhé vlny s tím, že by měl s Austinem Riversem i kooperovat? Navíc třeba na pozici křídla.

„Těžko říct. Tomáš je univerzální hráč a post rozehrávače je jeho přirozená pozice, kde se cítí nejlépe, jenže si můžete těžko vybírat, když na jedničce hraje dvaačtyřicet minut John Wall… To si pak těžko řeknete, že chcete hrát jen tam. Je to tedy spíše mentální přístup Tomáše, pracuje na tom a je ve Washingtonu už třetí rok, takže ví, že dostat se na pozici číslo jedna je pro někoho jiného, než je John Wall, složité.“

Sám Satoranský pak i přes léto hodně pracoval na kempu ve Španělsku na střelbě. Zlepšil se i v tomhle?

„To je ten mentální přístup a Tomáš šel obecně nahoru. Už určitě tak nepřemýšlí jako dřív, a když má volnou střelu, vystřelí bez