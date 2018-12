Oblaková o USK i fotbale. S bráchou jsme dříči, říká o hvězdě

Je v Praze jen pár měsíců, přesto už se stihla vrýt do paměti. Hecuje, útočí a nedávný hod s klaksonem přes celé hřiště, jímž stvrdila výhru nad Bourges (88:80)? Rána z oblak, made by Teja Oblak. „Trenérka říkala, že máme hrát do poslední vteřiny, tak jsem poslechla,“ smála se Oblaková. Další trefy přidala včera proti Braine… A USK Praha má i díky ní bilanci v Eurolize 4:1.

Když o vás měla trenérka Hejková mluvit, popsala vás jako bojovníka. A vzhledem k tomu, že hrajete na postu, kde dříve působila i zarputilá Laia Palauová, jak byste popsala sama sebe?

„Laiu si tu pamatuji, byla skvělá. Pro mě je to tu zatím ale ještě pořád trochu nové. V našem herním stylu dost kombinujeme pozici rozehrávačky i střelkyně, takže jsem jak organizátorka, tak i šutérka. Hraju zatím hodně, trenérka mi věří. Ráda bych se tu stala lídrem, ale do této role jsem ještě asi úplně nedospěla. Tvrdě na tom pracuji, snažím se hrát tvrdou defenzivu a motivovat spoluhráčky, nicméně nemám ještě tolik zkušeností, jako měla Laia. Bylo by však skvělé se dostat na její level.“

Takže jste coby Slovinka temperamentní, nebo spíš introvert?

„Asi jsem spíš uzavřenější, ale těžko říct. Občas umím být také temperamentní. Možná jsou tohle ty malé rozdíly, abych se posunula na vyšší level. Postupně za tím ale mířím.“

Pomohlo vám k lepší aklimatizaci v Česku, že jste předtím hrála za slovenské Košice?

„Ano, zatím tu mám jen dobré zkušenosti. Navíc co se Česka a Slovinska týče, není v tom kulturně velký rozdíl. V klubu je znát, že hraje na nejvyšší úrovni, zázemí je tu skvělé. A samotná Praha je hezká, velká, máte tu vše, co je potřeba. Stihla jsem už být na Hradě nebo ve Starém Městě, ale až přijede rodina a kamarádi, určitě si to tu projdeme víc.“

Vedle Pražského hradu či Hradčan máte poblíž haly i jiné lákadlo. Fotbalový stadion Sparty.

„Ano, a před měsícem tu bylo i derby, že? Chtěla jsem na něj jít s jedním kamarádem ze Slovinska, ale nakonec jsme nedostali lístky. Slíbil mi, že budou, ale nakonec to nevyšlo. Škoda, vím, že derby tu patří k velkým zápasům, tak třeba jindy.“

Proč se ptám na fotbal… Váš bratr Jan je slavný brankář a aktuální vítěz Evropské ligy s Atlétikem Madrid. Jakou to na vás nechalo stopu?

„Já mám fotbal vůbec ráda. Hlavně ráda sleduji Ligu mistrů a jasně, když je možnost, tak si utkání