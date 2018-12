Nejdelší zápas sezony! Satoranský pomohl Washingtonu k výhře 17 body | iSport.cz

Pro Wizards, kterým scházel kvůli nemoci kapitán John Wall a místo něj tak dostal prostor v základu Tomáš Satoranský, to byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Naopak Suns padli po čtyřech triumfech za sebou. Nic platných nebylo 33 bodů a 14 asistencí Devina Bookera, ani 26 bodů a 17 doskoků Deandreho Ayton, Kelly Oubre přispěl z lavičky 20 body.

Tolik bodů celkově (295) fanoušci neviděli v jednom utkání zámořské soutěže už deset let. Nemuselo to tak být, kdyby osm sekund před koncem poslední čtvrtiny trefil Satoranský trojku. Celkem odehrál sedmadvacetiletý pražský rodák 48 minut a sedm sekund a při padesátiprocentní střelbě zaznamenal 17 bodů a devět asistencí, což jsou jeho nové letošní osobní rekordy. Přidal ještě čtyři doskoky a jeden zisk.

Bradley Beal se blýskl 40 body a k tomu ještě novými osobními maximy 11 doskoky a 15 asistencemi, ale také spáchal osm ztrát. Pivot Thomas Bryant předvedl perfektní střelbu, když neminul ani jednu ze 14 střel a dostal se na svůj rekord 31 bodů, k tomu ještě doskočil 13 míčů.

"Je to skvělé. Ale jak se mi to povedlo, se mě neptejte," uvedl Bryant, který je v lize druhým rokem. "Ten zápas mě prostě pohltil a já se do něj nechal vtáhnout. Prostě jsem v jednu chvíli cítil, že jsem chytil rytmus, tak jsem toho využil a dopadlo to takhle."

Oklahoma zvítězila na palubovce Utahu 107:106 a to hlavně díky Paulu Georgeovi, který měl na kontě 43 bodů, 14 doskoků, šest asistencí a pět zisků. Russell Westbrook mu sekundoval osmi body, 12 doskoky a devíti asistencemi. James Harden řídil výhru Houstonu Rockets nad San Antoniem 108:101 39 body a 10 asistencemi.

Nejtěžší porážku v ročníku schytali basketbalisté Denveru, přesto zůstali v čele Východní konference. Nuggets prohráli v Los Angeles s Clippers 111:132, i proto, že byl pivot Nikola Jokič ve třetí čtvrtině vyloučen. Vítězové posledních dvou let Golden State zvítězili nad Dallasem 120:116. Kevin Durant se na tom podílel 29 body, 12 doskoky a osmi asistencemi.

Milwaukee prohrálo v Miami 87:94, když se jeho hráčům nedařila střelba z dálky, protože trefili ze 43 trojkových pokusů jen devět. A nedařilo se ani vůbec nejlepšímu klubu v NBA Torontu. Raptors prohráli ve Philadelphii 101:126. V dresu 76ers byl hodně vidět Ben Simmons autor 26 bodů, 12 doskoků a osmi asistencí, Joel Embid obstaral 27 bodů a 11 doskoků.

NBA:

Golden State - Dallas 120:116, Houston - San Antonio 108:101, LA Clippers - Denver 132:111, Miami - Milwaukee 94:87, Philadelphia - Toronto 126:101, Utah - Oklahoma City 106:107, Washington - Phoenix 149:146 po prodl.