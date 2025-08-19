Fronta na Slončíka: čeká na něj Hradec, výhoda pro Baník? V Plzni se s ním nepočítá
Situace kolem Toma Slončíka (20) zůstává zkraje týdne zamotaná. Plzeňský záložník zamíří opět na hostování, ani dnes nebude v nominaci Viktorie na dohrávku 3. kola v Mladé Boleslavi (18). Ve hře zůstává několik variant. Talentovaný ofenzivní hráč společně se svým okolím a klubem, kde mu běží kontrakt do léta 2028, vybírají ideální působiště. Platí domluva a připravený flek v Hradci, nicméně do hry velmi silně vstoupil Baník. Vyloučené nejsou ani varianty v Olomouci a Jablonci.
Tom Slončík neodjel s Plzní na sobotní zápas s Duklou (Viktoria prohrála 0:2), intenzivně se řeší jeho další fotbalové kroky. Jisté je, že na podzim ve svém aktuálním klubu nezůstane. „Ve Sportu jste mi doporučovali jeho hostování, pravděpodobně k tomu dojde,“ zmínil po mrzuté ztrátě na Julisce plzeňský kouč Miroslav Koubek.
Už dopředu byla nachystaná varianta, že pokud talentovaný dvacetiletý hráč přes léto nezíská silnou pozici v plzeňském kádru, místo mu drží v Hradci. Tam, kde se Slončíkovi náramně vydařilo jarní působení a kde o tvořivého hráče stále velmi stojí.
Situace se ale zamotala tím, že o Slončíka projevilo zájem víc klubů. Přihlásil se Baník, kde bojují o podzimní fázi Konferenční ligy, navíc lze očekávat odchod typologicky podobného Matěje Šína, případně dalšího střeďáka Tomáše Riga. Podle informací Sportu ostravský klub nabídl hráči výrazně lepší podmínky. Pokud Baník pustí do zahraničí současné klíčové opory, měl by mít Slončík potřebnou minutáž a místo v sestavě. Jemu osobně se možnosti Baníku spojené s Evropou velmi zamlouvají. Otázkou je, zda je připravený na náročný styl soubojově a zda do mužstva rychle zapadne, odstrašujícím případem může být zatím nevýrazný nástup Christiana Frýdka.
Sám Slončík se kloní spíš k Baníku
Zajímavou destinací pro Slončíka zůstává Hradec, kde hledají všechny možnosti, jak mužstvo nakopnout po špatném vstupu do sezony (2 remízy, 3 prohry a zatím 14. místo v tabulce). Slončíkovi se na východě Čech na jaře líbilo, má připravené místo v kabině a silnou roli v týmu pod trenérem Davidem Horejšem.
Mladého hráče by si v kádru uměli představit i v Olomouci, která nabízí jistotu evropského podzimu (Evropská, nebo Konferenční liga). Údajně by ho na Hané pod koučem Janotkou rád viděl jeho otec Petr, který kopal ligu ve Zlíně, Drnovicích a na Slovácku. Možností může být i Jablonec, kde se Plzni může na oplátku zamlouvat defenzivnější Michal Beran.
Podle zdrojů Sportu směřovalo v pondělí Slončíkovo rozhodnutí spíš k Baníku, stále se nevzdává ani Hradec. Hráč, jeho okolí ani Plzeň situaci zatím nešponují, k rozhodnutí může dojít nejspíš během středy. „Bude to hodně na Tomovi, případně i Plzni, aby do sebe všechno zapadlo,“ sdělil Sportu zdroj obeznámený s průběhem jednání.
Slončík si evidentně svůj další kariérní krok chce maximálně promyslet. Plzeň se neplánuje mládežnického reprezentanta, který s klubem před rokem podepsal dlouhodobý, čtyřletý kontrakt, natrvalo vzdát. Hlavní variantou je tedy hostování bez opce s tím, aby se Slončík během sezony na přechodné adrese dál rozvíjel a získával potřebnou minutáž.
Tu mu v Plzni trenérský štáb vedený Miroslavem Koubkem aktuálně slíbit nemůže. Od začátku sezony nenastoupil ani jednou od začátku, na hřišti strávil pouhých osmašedesát minut. Jasno o nejbližší budoucnosti žádaného hráče by tedy mělo být pravděpodobně do konce týdne.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu