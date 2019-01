Čaroděj Satoranský! Proti Sixers nadchnul asistencí a vyrovnal svůj rekord | iSport.cz

I tentokrát začal Washington lépe než Sixers. Na přelomu první a druhé čtvrtiny předvedli svěřenci trenéra Scotta Brookse sérii 16:2 a hlavně díky tomu měli v poločase patnáctibodový náskok.

Satoranský zaznamenal v první půli jen dva body z trestných hodů, ale nadchl fanoušky třeba povedenou asistencí, kdy nahodil míč ke koši a Bradley Beal ho rovnou ze vzduchu zasmečoval oběma rukama do obroučky.

VIDEO: Podívejte se na famózní Satoranského přihrávku

