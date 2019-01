Satoranský láká na střet v Londýně. Accio, volá si sovu jak Harry Potter | iSport.cz

Jsou pro každou srandu… a když je oslovili, jak upozornit na výjimečný zápas NBA Washingtonu a NY Knicks v Londýně, neměli s tím problém. Tomáš Satoranský na sebe oblékl rudožlutou šálu Nebelvíru, jeho týmový spoluhráč Ian Mahinmi modrobílou Havraspáru, a pustli se jako správní čarodějové (Wizards) do vzájemného souboje.

Ala studenti čar a kouzel z Bradavic.

„Je to taková blbůstka. Všechno, co pomůže zpropagovat, tak se člověk snaží pomoc. V NBA jsou na to specialisti,“ zažertoval pak k tomu Tomáš Satoranský.

VIDEO: Podívejte se, jak Tomáš Satoranský hrál Harryho Pottera





A aby pak tomu dodali ještě na větší věrohodnosti, vzal si na sebe Satoranský i brýle ve stylu Harryho Pottera, zatímco Mahinmi převzal plyšovou sovu. Ne nadarmo, právě sága Harryho Pottera od britské spisovatelky J. K. Rowlingové je v Británii velmi populární.

"Vingardium leviosa," pronese prot Satoranský a plyšová sova se v rukou Mahinmiho lehce zvedne. Následuje salva smíchu. „Experiarmus,“ vrátí mu to Mahinmi tentokrát odzbrojovacím zaklínadlem. A Satoranský to později i zakončí formulí „Accio“ a plyšová sova k němu přes Mahinmiho doletí.

Takřka stejně jako míče na basketbalové palubovce. Jak s nimi bude čarovat právě i v londýnském duelu NBA s NY Knicks, bude vidět dnes od 21.00.