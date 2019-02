Harden zase řádil a natáhl úžasnou sérii, jeho Houston přesto prohrál | iSport.cz

Basketbalisté Denveru v NBA porazili Houston 136:122 a pátou výhrou v řadě se v Západní konferenci dotáhli na první Golden State. Oklahoma díky 43 bodům Paula George vyhrála posedmé za sebou, a to 118:102 nad Miami. To kleslo na osmou příčku Východní konference za Charlotte, které zvítězilo 100:92 nad Memphisem. Miami má stále náskok dvou výher na nepostupové příčky do play off.