Basketbalistky USK začaly semifinále suverénní výhrou, slaví i Žabiny | iSport.cz

Obhájkyně mistrovského titulu z USK vyhrály úvodní čtvrtinu 30:11 a jejich náskok nadále rostl. I ve čtvrtém utkání letošního play off nakonec překročily stovku nastřílených bodů.

Žabiny, které naposledy hrály o titul před pěti lety, mají po prvním zápase do finále blíž. Městské rivalky z KP Brno zdolaly především díky vydařené druhé čtvrtině, od které si udržovaly dvouciferný náskok. Michaela Vacková se blýskla 22 body a 14 doskoky.

Trenér Žabin Viktor Pruša si pochvaloval, jak bravurně jeho tým zvládl taktický plán. "Dále to bylo o soudržnosti, bojovnosti a charakteru našich hráček. Pokud jde o trojky, my na nich máme založenou hru, všichni to vědí," řekl k deseti úspěšným pokusům.

Domácí pivotka Sabína Oroszová naopak žehrala na nízkou úspěšnost střelby. "Ve druhé čtvrtině jsme doplatily na hloupé chyby, Žabiny daly laciné koše. Máme špatné začátky, vždy dotahujeme a někdy na to doplatíme," uvedla. "Soupeře jsme posadili na koně ve druhé čtvrtině, kdy jsme absolutně vybouchli v situacích jedna na jednu," zlobil se trenér Martin Pospíšil.

Druhé zápasy se hrají v sobotu.