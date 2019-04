Basketbalové královny! USK přejel Žabiny a slaví 13. ligový triumf | iSport.cz

USK sice nastoupil bez dvou opor Alyssy Thomasové a Aleny Hanušové, ale senzaci soupeřkám nedovolil. Už v prvním poločase si domácí hráčky vypracovaly až devětadvacetibodový náskok, který po přestávce ještě navýšily. Nejlepší střelkyní USK byla Isabelle Harrisonová, která dala 26 bodů a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou série.

"Abych byla upřímná, tak jsem se o vítězství nebála," řekla kapitánka Kateřina Elhotová, která s USK získala už desátý titul. "Může se zdát, že vyhrát byla sranda, ale já si toho nesmírně vážím a doufám, že vítěznou sérii ještě prodloužíme," přidala.

Třetí tým letošního ročníku Evropské ligy navázal na předchozí finálová vítězství 108:51 a 93:70 a v české lize prodloužil sérii neporazitelnosti na 173 zápasů. "Každou sezonu čekáme, že nás někdo po těžkém euroligovém utkání a cestování nachytá na hruškách, ale ukazuje se, že tým máme postavený tak, že českou ligu nepodceňuje a bere ji jako přípravu na Euroligu. Doufám, že série ještě nějakou chvíli vydrží," uvedla trenérka USK Natália Hejková.

Pražanky nenašly přemožitele od dubna 2013 a ziskem třináctého titulu se přiblížily rekordu Žabin, které naposledy vyhrály ligu v roce 2010 a ve finále byly po pěti letech. "Tohle určitě neomrzí. Dnes mi volali ze slovenských novin, že to bude můj celkově dvaadvacátý titul," řekla Hejková.

"Ale to je úplně jedno. USK teď vyhrálo jednadvacátý a to nás moc těší," připomněla slovenská trenérka, že pražský celek má na kontě také osm československých titulů. A sbírku bude podle všeho nadále rozšiřovat. "Jsme v situaci, že tým zůstává pohromadě, takže to by mohlo být zárukou, že opět budeme na špičce českého basketbalu," dodala Hejková.

Finále play off ligy basketbalistek - 3. zápas:

USK Praha - Žabiny Brno 93:56 (29:16, 54:28, 76:41)

Nejvíce bodů: Harrisonová 26, Režanová 21, Kateřina Elhotová a Romerová po 13 - Dudášová 18, Vacková 7. Fauly: 21:22. Trestné hody: 24/15 - 13/8. Trojky: 2:6. Doskoky: 39:29. Konečný stav série: 3:0.

Přehled vítězek basketbalové ligy žen (od roku 1993):

1993 - USK Praha,

1993/94 - USK Praha,

1994/95 - USK Praha,

1995/96 - IMOS Žabovřesky,

1996/97 - IMOS Žabovřesky,

1997/98 - IMOS Gambrinus Žabovřesky,

1998/99 - IMOS Gambrinus Žabovřesky,

1999/00 - Gambrinus Brno,

2000/01 - Gambrinus Brno,

2001/02 - Gambrinus Brno,

2002/03 - Gambrinus Brno,

2003/04 - Gambrinus Brno,

2004/05 - Gambrinus Brno,

2005/06 - Gambrinus Sika Brno,

2006/07 - Gambrinus Sika Brno,

2007/08 - Gambrinus Sika Brno,

2008/09 - ZVVZ USK Praha,

2009/10 - Frisco Sika Brno,

2010/11 - ZVVZ USK Praha,

2011/12 - ZVVZ USK Praha,

2012/13 - ZVVZ USK Praha,

2013/14 - ZVVZ USK Praha,

2014/15 - ZVVZ USK Praha,

2015/16 - ZVVZ USK Praha,

2016/17 - ZVVZ USK Praha,

2017/18 - ZVVZ USK Praha,

2018/19 - ZVVZ USK Praha.

Počet titulů (v závorce čs. tituly):

14 - Brno/Žabovřesky,

13 - USK Praha (8).

Přehled týmů s největším počtem ligových titulů v řadě v nejsledovanějších domácích soutěžích (od roku 1993):

15 - basketbalisté Nymburka (2004-18),

13 - basketbalistky Gambrinusu Brno/Žabovřesk (1996-2008),

10 - volejbalistky Prostějova (2009-18),

9 - basketbalistky USK Praha (2011-19),

8 - florbalisté Tatranu Střešovice (2001-08),

7 - házenkáři Baníku Karviná (2004-10), florbalistky Herbadentu Praha 11/Děkanky (2007-13).