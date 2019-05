Golden State jsou v semifinále! V play off NBA vyřadili Houston | iSport.cz

Šestý zápas byl v hale Toyota Center až do konce hodně vyrovnaný. Ani jeden z týmů si nedokázal vypracovat dvouciferný náskok. Před závěrečnou dvanáctiminutovkou měli k dobru pět bodů domácí. Čtvrtá čtvrtina ovšem patřila Warriors útočícím na třetí titul v NBA za sebou, kteří ji ovládli o deset bodů a díky tomu mohli znovu slavit postup.

Jednatřicetiletý Curry v poslední části nastřílel 23 bodů a zbytek týmu dodal dohromady třináct. Nakonec se dvojnásobný nejlepší hráč ligy dostal na 33 bodů, což je jeden z nejlepších počinů všech dob ve druhém poločase. Za to ho na twitteru ocenil například LeBron James, který napsal, že nikdy není radno podceňovat srdce šampiona.

"Kdybych nevěřil vlastním schopnostem, nikdy bych takový výkon nemohl podat," řekl po utkání Curry. Radost měl i Draymond Green, který cestou do šatny pronesl: "Stále potřebujeme, aby se Kevin Durant uzdravil a vrátil, ale teď už víme, že to bude možné," narážel na fakt, že jeho spoluhráč by byl k dispozici nejdřív pro finále konference.

"Tihle chlapci už několikrát ukázali, že až skončí, historie na ně bude muset pamatovat. Nebyli by tak dobří, kdyby neměli obrovské schopnosti, ale hlavní je jejich charakter. Myslím, že to, o čem teď mluvím, jasně prokázal svým výkonem Steph Curry. Do přestávky se trápil, pak předvedl tohle a poslal nás dál," ocenil svého svěřence kouč Steve Kerr.

Klay Thompson trefil sedm trojek a zapsal 27 bodů, z toho 21 v první půli. Velmi dobrý výkon podal veterán a tradiční náhradník zaskakující v základní pětce Andre Iguodala, který se postaral o 17 bodů a pět zisků. Draymond Green zase neměl daleko k triple double s osmi body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.

V dresu poraženého Houstonu byl tradičně nejvíc vidět kandidát na ocenění pro nejužitečnějšího hráče základní části James Harden, autor 35 bodů. "Měli jsme spoustu příležitostí, abychom jim odskočili. Bohužel. Když takové šance promarníte, skončíte poraženi. Zase se to potvrdilo," řekl.

Chris Paul sekundoval 27 body, 11 doskoky a šesti asistencemi. Patnáct bodů dodal PJ Tucker, švýcarský pivot Clint Capela double double za 10 bodů a stejný počet doskoků.

Rockets vypadli s Warriors počtvrté za posledních pět let. O postup finále NBA se Golden State utkají s vítězem sedmého rozhodujícího duelu mezi Denverem a Portlandem.

2. kolo play off NBA:

Západní konference - 6. zápas:

Houston - Golden State 113:118, konečný stav série 2:4.