To je šňůra! Nymburk je už sedmnáctým rokem ve finále, smetl Olomoucko | iSport.cz

Úřadující šampion zvládli poslední krok suverénně. Na rozdíl od předchozích tří duelů s Olomouckem měli tentokrát zápas v Prostějově pod kontrolou hned od počátku a soupeři nedali šanci. Vítěznou sérii prodloužili na 55 ligových zápasů.

Vítěze střelecky táhla dvojice Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík. Hruban si připsal 20 bodů, Bohačík, který duel zahájil třemi trojkami v úvodních třech minutách, dal o jeden méně. Navíc oba zaznamenali pět doskoků.

"Dnes nám to padalo a to se vždy hraje lépe. Nebyl to tak zajímavý zápas jako předchozí, ale pokud se podívám na celou sérii, musím ocenit práci, kterou Olomoucko a trenér Benaček v této sezoně vykonali. Kdyby se v nadstavbě nezranil Palyza, určitě by skončili v tabulce výše," ocenil trenér vítězů Oren Amiel soupeře.

Hladký zápas dnes nečekal ani Hruban, který se rozehrál po předchozích nevýrazných výkonech. "Základní pětka byla utavená. Ten výsledek je pro ně nepěkný a za celou sérii si to nezasloužili. Naopak by si asi zasloužili jednu výhru. Možná by si zasloužili za své výkony být s námi ve finále," pochválil Olomoucko. "Mají můj velký respekt, protože dlouho nás nikdo v lize takhle nedonutil hrát naplno," dodal.

Benaček uznal, že dnes jeho svěřenci na Nymburk neměli, a v závěru dal šanci mladým hráčům. "Nehráli jsme dobře, kluci toho už asi měli dost. Celá série ale byla zajímavá. Dokázali jsme odehrát dvě a půl vyrovnaných utkání s Nymburkem a dokázali jsme si, že na to máme," řekl s tím, že nyní se mužstvo soustředí na sérii o třetí místo. "Chceme získat medaili a to bude naším cílem. A přeji hodně štěstí Nymburku, aby získal další titul," dodal.

O titul se Nymburk utká s vítězem druhé semifinálové série mezi Svitavami a Děčínem. Jejich souboj je po čtyřech zápasech nerozhodný 2:2, pátý duel hostí v úterý Svitavy.