Syn mi změnil život, přiznal Veselý. Cítí větší zodpovědnost k fanouškům | iSport.cz

Jak se vám tedy s otcovstvím změnil pohled na svět?

„Je to životní změna. Už jen že se vstává dřív a chodí se spát dřív. Všichni říkají, jak dítě změní život a já s tím souhlasím. Je to neskutečné – jedna z nejlepších věcí, která se mi v životě stala.“

A basketbal třeba už není úplně vším? Třeba i v pátek jste se po nepovedeném zápase stavil u všech novinářů a ochotně odpovídal, což nebylo v minulosti vždy samozřejmostí…

(rozesměje se) „To je pravda. Není to však jen tím, že se mi narodilo dítě, ale také stárnu a jsem tu ve Fenerbahce pět let a mám i větší zodpovědnost k vám novinářům, nebo fanouškům. Přišlo mi prostě normální, že tam za vámi přijdu, a budu odpovídat na otázky, které sice byly postupně ze všech skupin desetkrát za sebou stejné, ale je to naše práce.“

Jaký typ otce tedy podle vás jste a budete?

„Ty jo, to nevím, kluk je ještě malý, abych věděl, jaký jsem táta. Nicméně si to užívám a jak jsem zraněný a neměl zápasové povinnosti, tak jsme se s manželkou i střídali každý druhý den, kdo s ním bude spát. Jednou jsem s ním spal já, jednou ona a bylo to super. Už také máme mezi sebou určité pouto. Různě reaguje, směje se a je to super.“

Tomáši Satoranskému se zase nedávno narodila dcera. Probírali jste to už nějak?

„Psali jsme si a občas si pošleme fotku, jak nám děti rostou. Ale nijak víc jsme se nebavili. Jen jsem mu třeba řekl pár rad, co jak děláme a tak, ale to další přijde v létě, až se potkáme a potkají se i oni dva. Bude to sranda.“

Letošní léto bude vůbec pro český basketbal historické. Jak tedy vyhlížíte zářijové MS?

„Na léto se těším, ale těším se i na to, jak pojedu na měsíc k moři, vyléčím se a pak uvidíme. Postup na MS je pro český basketbal neskutečná věc – doufám, že budeme kompletní a něco uhrajeme.“

Jak jste vnímal los, který vám přidělil USA a Turecko?

„No, super soupeři. A ještě začínáme s Amerikou. Nechci znít nějak špatně, ale tam si myslím, že šanci moc nemáme. Tam to bude o tom, si ten zápas užít, protože oni budou mít dvanáct hráčů, kteří jsou nejlepší na světě. Tam moc šance nebude.“

A Turecko? Už jste to třeba probírali v kabině Fenerbahce Istanbul?

„Po losu ano. Já a třeba Melih Mahmatoglu jsme spolu ve Fenerbahce prakticky celou dobu, takže je sranda, že se jeden druhého nezbavíme ani v létě. Nějaká sranda kolem toho byla, ale je to těžké, protože oni také ještě neví, kdo všechno pojede.“

Kdy se tedy k národnímu týmu připojíte?

„Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Nejprve si chci odpočinout, jet k moři, pak individuálně trénovat v Bělehradě a uvidím podle zdraví, jak se budu cítit. Tohle ví i všichni v reprezentaci, že se nebudu připravovat hned od začátku. A říkat teď data… nejdřív se chci dostat zdravotně do kupy.“

MVP EUROLIGY

2018/19 JAN VESELÝ (Fenerbahce Istanbul)

2017/18 Luka Dončič (Real Madrid)

2016/17 Nando de Colo (CSKA Moskva)

2014/15 Nemanja Bjelica (Fenerbahce Istanbul)

2013/14 Sergio Rodríguez (Real Madrid)

2012/13 Vassilis Spanoulis (Olympiakos)

2011/12 Andrej Kirilenko (CSKA Moskva)

2010/11 Dimitris Diamantidis (Panathinaikos Atény)

2009/10 Miloš Teodosič (Olympiakos)

2008/09 Juan Carlos Navarro (FC Barcelona)

2007/08 Ramünas Šiškauskas (CSKA Moskva)

2006/07 Theo Papaloukas (CSKA Moskva)

2005/06 Anthony Parker (Maccabi Tel Aviv)

2004/05 Anthony Parker (Maccabi Tel Aviv)