Veselý MVP? Jako mít nejlepšího hráče Ligy mistrů, říká Czudek | iSport.cz

Jak moc té sladké tečce chybí, aby Fenerbahce hrálo i euroligové finále, což i Veselý zmínil?

„Je to škoda, i můj syn, který Fenerbahce fandí, byl smutný a byly tam nějaké slzičky, ale tohle individuální ocenění Honza časem ocení. Snad se dostane alespoň do desítky Sportovce roku, aby mohl víc propagovat náš basket.“

V čem jsou tedy podle vás důvody, že se Veselý stal prvním Čechem, který toho dosáhl?

„V první řadě, Honza je atlet, který je obrovsky soutěživý. To mají se svým kamarádem Tomášem Satoranským stejné – oba chtějí pořád za každou cenu vyhrávat, což je žene dopředu. Navíc je výborný obránce, má doskoky a zlepšil i věci, kde ho tlačila bota. Třeba ty trestné hody… to je věc psychiky, mechaniky a na tom Honza zapracoval. V NBA měl 40% úspěšnosti, ale teď to jde nahoru. Není to sice ještě, co by si přál kolem 85% (má 78%), ale už to u soupeřů není tak, že faulujeme Veselého a je to zisk. Velký posun, který z něj dělá komplexního hráče a pomohl mu podle mě i k MVP, je podle mě přehled na hřišti a asistence, které mu vyrostly skoro ke třem. Za to se už nemusí stydět ani rozehrávač.“

K čemu byste tak tenhle úspěch MVP Euroligy přirovnal?

„Já bych se to nebál přirovnat k Lize mistrů ve fotbale, a kdy jste vyhodnocen jako nejlepší hráč. Je to jako když vybíráte mezi Ronaldem a Messim, tak teď z těchto hvězd vybrali Honzu Veselého. A to je neskutečné. Myslím, že nám to všem ani nedochází. Ano, mluvilo se o tom, měl šanci, ale také tam do toho přišlo to zranění… a vidíte, oni se na to dívají přesto globálně. Je to tedy bomba, nicméně ti, kteří tomu basketbalu neholdují, tohle stejně asi neocení.“

Jak mu mohlo k psychice pomoci, že se mu i před šesti měsíci narodil syn Liam?

„Určitě to pomohlo. Sám jsem něco podobného zažil. On si člověk musí i psychicky odpočinout a to také nejde lusknutím prstu. Když ale přijdou tyhle věci v rodině, tak ta psychická regenerace probíhá stokrát rychleji.“

Hodně se mluví, že si možná oživil i šanci na návrat v NBA. Jak vy se na to tváříte?

„Já jsem z jeho spíše cítil, že když je někde spokojený a uznávaný, tak proč by měl někde někomu něco dokazovat. To by tam musela přijít fakt finanční nabídka, a aby přišel někdo, kdo řekne: Stavíme tým, ty nám do té mozaiky chybíš, a proto tě tu chceme. Pokud by mu ale někdo dal balík peněz a řekl: Tady budeš hrát střílející pětku, tak by se usmál a řekl dobrý.“

Jak pak i vidíte s tímhle oceněním, že může vzrůst respekt Česka před MS?

„Ano, ten respekt z nás bude větší. Máme hráče NBA, což má spousta týmů a MVP Euroligy je už další bonus. A netýká se to jen respektu u protihráčů, ale i u rozhodčích. Nebudeme nějaký náhodný soupeř, ale soupeř, který má jména. Na druhou stranu, jména výsledky nedělají a potřebujeme, aby se to spojilo i s ostatními kluky a udělala se parta. Saty a Honza však dobře ví, že pokud chtějí, aby to jejich jméno zanechalo ještě větší stopu, tak potřebují národní úspěch. Postoupit vysoko, zbláznit republiku národním výsledkem.“

A co se týče Jana Veselého, s ním je domluva, že se k reprezentaci připojí, až bude připravený a zahojí všechny své bolístky?

„Přesně tak a reprezentace to i respektuje. Kdo jiný by měl vědět, že je stoprocentně připravený než samotný Honza Veselý.“