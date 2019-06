Parker ukončil kariéru: Už nemůžu hrát o titul. NBA vyhrál čtyřikrát | iSport.cz

"K tomuto rozhodnutí mě vedla řada věcí, ale hlavní je, že už nedokážu být tím Tonym Parkerem. Už nemůžu hrát o titul, už nechci hrát," řekl Parker v rozhovoru pro server The Undefeated.

Rodáka z belgických Brugg draftovalo San Antonio v roce 2001 v prvním kole jako 28. hráče a Parker se hned prosadil do NBA. V roce 2003 získal pod vedením legendárního kouče Gregga Popoviche první titul, další přidal v letech 2005, 2007 a 2014. Před dvanácti lety byl francouzský rozehrávač dokonce vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série proti Clevelandu.

Loni klub svého srdce opustil a v minulém ročníku odehrál 56 zápasů za Charlotte. V NBA absolvoval 1254 utkání s průměrem 15,5 bodu a 5,6 asistence.

Parker nelituje, že si neužije rozlučkové turné jako Dirk Nowitzki a Dwyane Wade, kteří oznámili odchod již dříve a během této sezony sklízeli pocty. "Je to legrační, brácha se mě na to ptal: 'Ty to nechceš mít jako Dwyane a Dirk?' Já mu řekl: 'Ne, protože by to nebylo v dresu Spurs'. Já se rozloučím, až vyřadí můj dres (v San Antoniu) nebo při uvedení do Síně slávy," prohlásil šestinásobný účastník Utkání hvězd NBA, který v San Antoniu tvořil úderné trio s Timem Duncanem a Manu Ginobilim.

S Francií vyhrál Parker mistrovství Evropy v roce 2013, k tomu získal na kontinentálních šampionátech stříbro a dva bronzy. V letech 2013 a 2014 ho FIBA vyhlásila nejlepším evropským hráčem.