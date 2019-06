Pelicans vítají jedničku draftu. Nikdo nebyl tak fyzicky nadaný jako on, řekl GM | iSport.cz

Osmnáctiletý Williamson byl draftován hned po prvním roce na univerzitě Duke, s kterou byl hlavním adeptem na zisk titulu v NCAA, ale překvapivě vypadl ve čtvrtfinále. I tak byl hlavní hvězdou soutěže, když v průměru nasbíral 22,6 bodu, 8,9 doskoku a 1,8 bloku na utkání. Byl zvolen nejlepším nováčkem i hráčem Východní konference. Fanoušky ohromuje svou atletičností a očekává se, že se okamžitě zařadí mezi hlavní postavy NBA.

"Je to mimořádná osobnost s hvězdnými kvalitami. U něj si každý okamžitě řekne: to je on. Fyzicky dostal dar od boha. Takový člověk je na světě jen jeden. A troufnu si tvrdit, že ještě nikdo nebyl fyzicky tak nadaný jako Zion," řekl generální manažer Pelikánů David Griffin, který mimo jiné pracoval v Clevelandu s LeBronem Jamesem.

Dvojkou draftu se stal rozehrávač Jo Morant, který míří do Memphisu, kde mu nedávnou výměnou do Utahu uvolnil místo prvního rozehrávače Mike Conley. New York Knicks si na třetím místě vybrali další univerzitní hvězdu z Duke Kanaďana R.J. Barretta.

Washington, za který dosud hrál český rozehrávač Tomáš Satoranský, vybíral jako devátý a ukázal na Ruie Hačimuru. Udělal tak z něj prvního Japonce draftovaného v úvodním kole. Tento 203 centimetrů vysoký hráč může hrát na křídle či jako malý pivot a má za sebou velmi dobrou kariéru na univerzitě Gonzaga. Rovněž by měl reprezentovat Japonsko na mistrovství světa, kde se ve skupině utká právě se Satoranským a Českou republikou.

Wizards rovněž v rámci výměny s Philadelphií získali práva na další zajímavé křídlo Admirala Schofielda, kterého Sixers draftovali na 42. místě. Ani jeden z draftovaných hráčů však není přímou konkurencí pro Satoranského, o jehož prodloužení smlouvy s Washingtonem se jedná.

Čtvrteční draft potvrdil trend, že vysocí pivoti už nejsou tím nejlákavějším zbožím. Celkem bylo vybráno jen sedm klasických pivotů. Původně vysoko odhadovaný Bol Bol byl vybrán až ve druhém kole na 44. místě a 230 centimetrů vysoký Taco Fall nebyl vybrán vůbec.

Výběrem prošlo šest Evropanů, o čtyři méně než loni. Nejvýše na 15. místě se umístil Francouz Sekou Doumbouya, kterého si vybral Detroit. Osmnáctý byl Gruzínec Goga Bitadze a hned po něm přišel na řadu Chorvat Luka Šamanič. Na české hráče se tentokrát nedostalo, i když díky působení na univerzitě v Daytonu byl automaticky přihlášený Matěj Svoboda ze Svitav.