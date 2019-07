Peníze i minuty, pecka! Parťáci i experti o Satoranského přestupu | iSport.cz

Co k přestupu Satoranského říkají hráči a trenéři? • FOTO: Koláž iSport.cz Končí období, kdy i navzdory dobrým výkonům neměl svůj post jistý. Přestupem do Chicaga Bulls si Tomáš Satoranský přijde nejen na 30 milionů dolarů za tři roky, měl by se stát jedním z hlavních a stabilních členů týmu NBA. „Je to pozitivní krok,“ shodují se basketbaloví experti z řad hráčů či trenérů oslovení deníkem Sport. Načež prestiž nového angažmá zvyšuje i odkaz Michaela Jordana.

PAVEL BUDÍNSKÝ (bývalý reprezentační trenér) „Pro Satyho je to obrovská šance na větší porci stabilních minut a myslím, že dobrou práci udělal i jeho agent Phillip Parun, protože jak smlouva, tak tým, je pro něj parádní kombinací. A jak se v NBA hovoří o tom, že si vás cení podle peněz, tak si myslím, že ty minuty tady dostane a nebude to taková centrifuga jako ve Washingtonu. Navíc jít do takovéhoto týmu, kde působil nejlepší hráč historie Michael Jordan, ale i Scottie Pippen, či Toni Kukoč, z toho mi běhá toho mráz po zádech. Jsou to věci, které se předávají na generaci a to on bude v té United Center cítit. Líbí se mi též, jak Chicago zatím ten tým staví – postupně, týmově a jestli chce spoléhat na hráče, jako je Markkanen, Saty, LaVine, tak mají před sebou budoucnost. Tomáš si teď navíc přijde na pohádkové peníze, které zabezpečí jeho i členy jeho rodiny a bude to prvně, co bude basketbalista nejlépe placeným českým sportovcem. Už jen to, že přestihne takové ikony jako jsou Pastrňák, Voráček v hokeji, což je u nás fenomén, je důkaz že i basketbalový kluk z Prahy se může dostat k pěkným penězům.“

PETR CZUDEK (asistent reprezentačního trenéra) „Za prvé jsem rád, že to proběhlo takhle rychle. To mě mile překvapilo. Měl jsem strach, že se jednání o nové smlouvě budou protahovat a zasáhnou i do příprav na MS. Což jsme si my, ani Tomáš nepřáli. Co se týmu týče, je jasné, že v NBA nemá předem nikdo dané minuty, nicméně podle výše kontraktu a spoluhráčů na jeho pozici, je rozhodně šance, že by v Chicagu mohl mít větší roli, než jakou měl ve Washingtonu. Dá se to tedy hodnotit pozitivně. Už jen to, že máme hráče v NBA je super a pro nás, generaci, která vyrostla na Lakers a Chicagu s Jordanem jsou Bulls pořád velká značka, i když není už tak dominantní jako dřív. To, že Tomáš bude tedy týmu, kde hrál Michael Jordan je další z řady benefitů. Je dobře, že to vyřešil už teď, má čistou hlavu, nový krásný kontrakt… když jsem se s ním bavil, tak se třeba nebránil zůstat ve Washingtonu, ale ty věci, které s agentem probraly, nakonec převážily a on má teď před sebou novou výzvu.“

MARTIN KŘÍŽ (hráč Nymburka, reprezentant) „Nešlo to nezaregistrovat, protože kolem toho byl obrovský mediální humbuk. Naplnilo to basketbalové servery i sportovní titulky. Je to pro Tomáše skvělý krok. Hodně se řeší finance. Už z něj nebude hráč, co si musí počkat na šanci, ale stává se z něj plnohodnotný hráč. Jsou i informace, že by mohl být startující rozehrávač, což je velký krok. Určitě to nebylo špatné rozhodnutí, i když tenhle přesun asi nikdo nečekal. Asi jsem si ani neuměl představit, že basketbalista bude nejlépe placený český sportovec, což se teď stalo. Pro basketbal je to jen dobře, další zviditelnění a zvýšení renomé. Dostává nás to na úroveň fotbalu a hokeje. Navíc je to do Chicaga, kde Michael Jordan předváděl neuvěřitelné věci. Bulls patří mezi tři nejslavnější značky s Lakers a Bostonem. Takže je pro Tomáše super a může být hrdý na to, že bude moci pokračovat v takovém klubu.“

VOJTĚCH HRUBAN (hráč Nymburka, reprezentant) „Dopadlo to asi nejlépe, jak mohlo. Tomáš se dostal z týmu, kde ho tlačili zády ke zdi kvůli obrovským kontraktům pro hráče, kteří v podstatě vůbec nehrají nebo jsou zranění. Z Washingtonu, kde nebyla ideální situace, přestoupil do Chicaga, které má mladé jádro týmu. Sice nejsou favority na play off, ale Saty mezi ně výborně zapadne. Věřím, že bude celý příští rok starter a že bude mít pozici, kterou přesně chtěl. Bude na něm ležet daleko větší odpovědnost, ale to mu bude přesně vyhovovat, protože on tohle má rád. K penězům se nebudu vyjadřovat, protože to se probírá horem spodem a je trochu škoda, že místo sportovní stránky je to hlavní, kolik dostane peněz. Ale zase to chápu, protože nikdy nebyl nejlépe placený český sportovec basketbalista. Jen je škoda, že je to vždycky ta hlavní zpráva.“

MICHAL JEŽDÍK (bývalý trenér reprezentace) „Obecně, v NBA nevíte minutu od minuty, co se bude dít, takže veškeré spekulace jsem hodil pryč po pořadu, kdy jsem na ESPN viděl možnosti, které se točily hlavně kolem Lakers, Knicks a Nets a těch nejlepších hráčů. Když jsem pak viděl Satyho ve třetím a čtvrtém řádku, věděl jsem, že se vše bude odvíjet od toho, co padne ve vyšších patrech. Jeho přesun do Chicaga však vidím pozitivně – změní prostředí, bude mít významnější roli a bude braný mezi zkušenější hráče, kteří by měli patřit do té základní osy. V tom mu pomáhá i výška kontraktu. Přál bych mu, aby měl kolem sebe řadu talentovaných hráčů, kteří budou sedět k tomu v čem je silný, v tom týmovém pojetí a že dělá hráče kolem sebe lepší. A týmu přeju, aby to byli právě oni, kteří nastartují návrat Chicaga Bulls do dob, kdy byli nejlepší na světě. Ten odkaz Michaela Jordana nebo Scottieho Pippena je závazkem. Když vstoupíte do té haly, vidíte tam ty dresy a víte, že tihle dva jsou velmi respektovaní, tak být součástí toho všeho, je pro něj výborné.“

PETR JANOUCH (basketbalový komentátor a expert) „Z mého pohledu je to pozitivní přesun a mám pocit, že už ten kontrakt je důkaz k tomu, že ho tým chce a bude ho stavět. Není to samozřejmě žádný megakontrakt jako má Kevin Durant, ale je to už něco, co ten tým vnímá a něco už ho to v tom budgetu stojí – čili to jsou hráči, na něž spoléhají, že budou hrát v základní rotaci. I ta výchozí pozice z hlediska rozehrávačů v Chicagu není špatná, není tam žádná superhvězda, za kterou by Tomáš musel sedět a má i šanci být v základu. Ten kluk, co ho draftovali (Coby White) je sice potenciálně hvězda, ale je to stále devatenáctiletý nováček. Bulls i teď neprožívají dobré období, byly tam určité eskapády s trenéry, nebo měli smůlu na zdravotní problémy, ale jak se Zach LaVine a Lauri Markkanen uzdravili, tak hráli sympatický basket. Přesun do Chicaga sice pro mě bylo překvapení, nebylo o něm v souvislosti s Tomášem moc zmínek, ale dává mi to. Je to skvělé že je i tím prvním Čechem, který získal pokračující kontrakt. A jméno Bulls má zvuk. Chicago Bulls a Michaela Jordana znají i fanoušci, kteří basket normálně nevnímají.“

PAVEL PUMPRLA (reprezentant, hráč Nymburka) „Zaznamenal jsem to výrazně později než zbytek světa, protože jsme na dovolené a já se celkově zprávám spíše vyhýbám. Manželka to zahlédla a hned mi to hlásila. Nejsem ten správný, kdo by to měl hodnotit, Saty a Phillip Parun určitě vědí, co dělají. Od začátku byla otázka, jestli jít do týmu s velkými ambicemi, kde by ale bylo těžší si vybojovat pozici, nebo zvolit tým, kde může bojovat o základní sestavu. Tohle je spíše ta druhá volba, ale je to tým, který má do budoucna šanci se posouvat, takže špatná volba to určitě není. Navíc je to Chicago. Když jsem to řekl mému synovi, tak hned říkal, že je škoda, že už nehraje Michael Jordan, to by byli hodně silní. I on dokáže vnímat, jakou historii Bulls mají podle toho, co jsem mu kdy o NBA povídal. Je to tým s ohromnou tradicí, což zas přináší tlak na výsledky. Sám pozná, jak to tam basketem žije a kéž by on byl součástí týmu, který vrátí do Chicaga úspěchy. Výše jeho platu není nijak extrémní s ohledem na to, jaké peníze se v NBA pohybují. A můj pohled na to je, že je jedno, jestli ročně získá 30 nebo 100 milionů korun, protože hlavní je, jak s tím pak člověk umí pracovat a jestli je schopen si z toho něco zachovat do budoucna.“